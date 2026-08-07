La AFA desafía la tormenta en FIFA y respalda con todo a Gianni Infantino

Mientras UEFA mantiene sus críticas, la Asociación del Fútbol Argentino defendió el modelo institucional de FIFA

La AFA destacó la transformación de FIFA durante gestión de Infantino | REUTERS

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cerró filas alrededor de Gianni Infantino en uno de los momentos de mayor tensión institucional de su presidencia en FIFA. Mediante un comunicado dirigido al dirigente suizo y a la directiva del organismo, la federación argentina manifestó su “respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años” y consideró que el camino debe ser continuar trabajando bajo su liderazgo. La postura aparece mientras distintos sectores del fútbol mundial mantienen sus cuestionamientos por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que finalmente fue retirada después de generar una fuerte oposición internacional.

AFA destacó como puntos centrales de la administración de Infantino el desarrollo del fútbol a escala mundial y lo que definió como una estructura institucional clara, estable y transparente. En su escrito, la entidad encabezada por Claudio Tapia sostuvo que durante esta etapa se produjo una transformación profunda dentro de FIFA y remarcó la apertura hacia las asociaciones miembro y las confederaciones. Infantino cumplió en febrero de 2026 una década desde su primera elección como presidente, cargo al que llegó el 26 de febrero de 2016 en un Congreso extraordinario celebrado en Zúrich, en medio de una de las mayores crisis institucionales de la historia del organismo.

El respaldo argentino, sin embargo, no ignoró las controversias provocadas por FIFA Forward Enterprise. AFA reconoció que la propuesta había generado “muchas más incertidumbres que certezas” dentro del fútbol y valoró la decisión de retirarla. También destacó que la administración reconociera errores durante el procedimiento y el pedido de disculpas que Infantino envió al Consejo y a las 211 asociaciones miembro de FIFA. La iniciativa pretendía modificar la gestión de importantes actividades comerciales del organismo mediante una nueva estructura empresarial, pero encontró resistencia antes de que pudiera avanzar hacia su implementación definitiva.

La crisis alrededor de FFE trascendió rápidamente una discusión financiera y abrió un debate sobre la gobernanza de FIFA. UEFA ha mantenido una de las posiciones más críticas e insiste en que retirar el proyecto no es suficiente para recuperar la confianza en la actual conducción. El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO también pidió cambios estructurales en los mecanismos de decisión. La presión provocó reuniones de alto nivel y llevó a FIFA a admitir errores en el manejo del proyecto y en su comunicación, aunque la cúpula administrativa del organismo reafirmó posteriormente su apoyo a Infantino durante las conversaciones celebradas en Rabat, Marruecos.

Frente a ese escenario, AFA eligió marcar una diferencia y respaldar abiertamente la continuidad del dirigente suizo. “Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA”, sostuvo la federación argentina, que además resaltó el diálogo desarrollado con asociaciones nacionales y confederaciones. El documento enfatizó que el respeto a las estructuras estatutarias, los procedimientos democráticos y las normas de gobernanza debe convertirse en el eje de las decisiones futuras, una referencia directa a los problemas surgidos durante el proceso de FIFA Forward Enterprise y a la necesidad de evitar nuevas disputas internas.

El vínculo con las asociaciones nacionales constituye precisamente uno de los pilares que Infantino ha utilizado para defender su década al frente del máximo organismo del fútbol. FIFA sostiene que su programa Forward incrementó los recursos destinados al desarrollo desde 2016 y que todos sus 211 miembros pueden beneficiarse de este esquema. Durante los primeros dos ciclos fueron comprometidos aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares para proyectos alrededor del mundo, mientras el ciclo Forward 3.0 aumentó la inversión prevista. Argentina también fue reconocida en mayo de 2026 durante los FIFA Forward Awards de América por proyectos de infraestructura apoyados por ese programa.

La declaración argentina llega, por lo tanto, cuando la continuidad política de Infantino vuelve a ocupar el centro de la discusión internacional. Mientras UEFA sostiene sus cuestionamientos y otros actores reclaman reformas que limiten las decisiones unilaterales, AFA considera que la salida debe producirse dentro del proyecto encabezado por el actual presidente. “El camino es seguir trabajando bajo su liderazgo a fin de poder continuar desarrollando un fútbol mejor y, aún, más inclusivo”, expresó la asociación. La retirada de FIFA Forward Enterprise cerró momentáneamente uno de los capítulos más conflictivos de su gestión, pero la batalla por la gobernanza y el futuro institucional de FIFA permanece abierta.

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