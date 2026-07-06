La Casa Blanca intervino en el caso Balogun

El delantero estadounidense fue mágicamente perdonado y podrá ver acción ante Bélgica en los octavos de final. Los altos mandos nacionales al parecer tuvieron algo que ver

Balogun se perderá el duelo entre EE.UU. y Bélgica. Foto: Jamie Squire / AFP

La decisión parecía tomada e irrefutable, pero bastó una llamada desde arriba para cambiarla repentinamente. Dentro de la euforia vivida tras el pase conseguido ante Bosnia y Herzegovina, existía un pequeño asterisco que pese a la felicidad colectiva, no dejaba de preocupar a la selección de los Estados Unidos. La victoria estaba en su bolsillo, pero a cambio, tuvieron que dejar a Folarin Balogun en el camino. Lee la nota completa AQUÍ.

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