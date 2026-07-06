La Casa Blanca intervino en el caso Balogun

Publicado por Redacción Claro Sports

El delantero estadounidense fue mágicamente perdonado y podrá ver acción ante Bélgica en los octavos de final. Los altos mandos nacionales al parecer tuvieron algo que ver

Folarin Balogun fue expulsado por una dura falta sobre Tarik Muharemovic.
Balogun se perderá el duelo entre EE.UU. y Bélgica. Foto: Jamie Squire / AFP

La decisión parecía tomada e irrefutable, pero bastó una llamada desde arriba para cambiarla repentinamenteDentro de la euforia vivida tras el pase conseguido ante Bosnia y Herzegovina, existía un pequeño asterisco que pese a la felicidad colectiva, no dejaba de preocupar a la selección de los Estados Unidos. La victoria estaba en su bolsillo, pero a cambio, tuvieron que dejar a Folarin Balogun en el camino. Lee la nota completa AQUÍ.

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