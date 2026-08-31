Michel Platini pide la renuncia de Infantino de FIFA: “Debe irse”

Las críticas contra Gianni Infantino aumentan mientras FIFA enfrenta cuestionamientos por su modelo comercial y decisiones durante el Mundial 2026

Platini exige la salida de Infantino y crece la rebelión contra FIFA. Reuters

La gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA enfrenta nuevas críticas. Michel Platini, expresidente de la UEFA y tres veces ganador del Balón de Oro, pidió la salida del dirigente suizo-italiano al considerar que no respetó las reglas que debía garantizar durante el Mundial 2026.

¿Qué dijo Michel Platini sobre Gianni Infantino y su polémico plan comercial?

Platini cuestionó algunas de las decisiones adoptadas durante la Copa del Mundo, entre ellas las pausas que, según su señalamiento, tuvieron un componente comercial, la ampliación del descanso durante la final y la intervención relacionada con la sanción de Folarin Balogun. Para el exdirigente francés, estos episodios comprometen el papel de Infantino como responsable de hacer cumplir las normas.

“Los asuntos económicos son una cosa, pero las pausas publicitarias (las llamadas pausas de hidratación durante los partidos del último Mundial) no están en los reglamentos, ni el descanso de 30 minutos de la final y lo de la tarjeta roja es todavía peor. Él es el garante (de las reglas) y no las respetó, así que debe irse”, expresó Platini a Canal+.

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Las críticas de Platini se producen en medio de una crisis institucional alrededor de FIFA Forward Enterprise (FFE), proyecto impulsado por Infantino para concentrar los derechos comerciales y la operación de las competiciones de la FIFA en una nueva filial controlada por el organismo. La propuesta contemplaba atraer inversión privada y utilizar los ingresos adicionales para aumentar los recursos destinados al desarrollo del fútbol.

Sin embargo, el proyecto provocó oposición entre distintas confederaciones. UEFA, con respaldo de Concacaf y la AFC, cuestionó la iniciativa y actualmente prepara acciones legales relacionadas con el proyecto. La controversia ha aumentado la presión sobre Infantino y profundizado las diferencias entre la FIFA y parte del fútbol europeo.

Platini también consideró que el conflicto no necesariamente se resolverá dentro de las estructuras deportivas. “No será mediante las instancias del deporte como esto se arregle. Si la UEFA quiere derribar a Infantino, será mediante la justicia”, sostuvo el exdirigente.

La crítica de Michel Platini hacia Gianni Infantino también está relacionada con la trayectoria que ambos han compartido dentro de la dirigencia del fútbol. El exjugador francés recordó que siempre identificó en Infantino una fuerte ambición por alcanzar posiciones de poder y cuestionó la manera en la que llegó a la presidencia de la FIFA. “Siempre supe que le gustaba mucho el dinero y el poder”, afirmó Platini, quien en su momento fue considerado uno de los principales candidatos para suceder a Joseph Blatter al frente de la FIFA.

Sin embargo, su camino hacia la presidencia quedó truncado por las acusaciones de fraude que enfrentó y que finalmente terminaron con una absolución definitiva en agosto de 2025. Su salida de la carrera presidencial abrió el escenario para que Infantino, entonces secretario general de la UEFA, ganara las elecciones de febrero de 2016.

Platini considera que Infantino no fue responsable directo de su caída, pero sí aprovechó las circunstancias para avanzar en su propia carrera dentro de la FIFA. “Él no me hizo caer, pero se aprovechó de ello”, señaló el exmediocampista francés, quien además presentó en junio una denuncia contra Infantino por “denuncia calumniosa” y “tráfico de influencias”.

El antiguo capitán de Francia explicó también por qué decidió presentar esa denuncia en territorio francés y no en Suiza, donde se encuentra la sede de la FIFA. “La presenté en Francia porque en Suiza no tengo muchas opciones de ganar”, declaró Platini con una sonrisa.

FIFA Forward Enterprise: cronología del polémico plan de Infantino

La propuesta FIFA Forward Enterprise desató una disputa dentro del fútbol internacional desde que la FIFA inició su consulta con las 211 asociaciones miembro el 28 de julio de 2026. El proyecto contemplaba crear una empresa que concentre derechos de transmisión, patrocinios, boletaje, licencias y operaciones comerciales de las competencias, con una valoración inicial de 20 mil millones de dólares y la posibilidad de reunir hasta 4 mil 200 millones mediante inversionistas privados.

Uno de los principales puntos de discusión es el financiamiento. De acuerdo con la propuesta, los recursos permitirían aumentar de 8 a 20 millones de dólares el financiamiento base para cada federación durante el ciclo 2027-2030. La FIFA sostenía que mantendría el control de la empresa y de las decisiones deportivas, regulatorias y de calendario, además de que cualquier cambio requiere el respaldo de la mayoría de las asociaciones nacionales y las autorizaciones correspondientes del Consejo de la FIFA.

El proyecto generó oposición entre distintas organizaciones. UEFA amenazó con retirar a sus selecciones de las competencias de FIFA si la iniciativa no era retirada, mientras que Concacaf reunió a sus 41 asociaciones miembro y rechazó la propuesta. La AFC también pidió mayor claridad y una consulta más amplia, mientras FIFPRO Europe, LaLiga, la Unión de Clubes Europeos de Fútbol y federaciones como la francesa y la inglesa expresaron preocupación por la gobernanza, el calendario internacional y el impacto sobre los jugadores.

En América, la Federación Mexicana de Fútbol optó por estudiar el proyecto antes de fijar una postura definitiva, mientras que la Conmebol pidió información adicional sobre la estructura, la gobernanza, la participación de capital privado y la administración de los recursos.

Ante las críticas, FIFA decidió cancelar el proyecto. “Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no benefician el objetivo inicial”, señaló la FIFA en su postura oficial.

La cancelación representa un revés para el proyecto impulsado por Gianni Infantino y cierra una de las mayores controversias internas que ha enfrentado la FIFA durante su actual administración.

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