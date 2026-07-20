Enzo Fernández y Giuliano Simeone rompen el silencio tras perder la final del Mundial 2026

Los futbolistas de Argentina agradecieron el respaldo de la afición después de caer ante España en la disputa por el título mundial

Jugadores de Argentina se mostraron orgullosos de su participación | Reuters

La derrota de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial 2026 dejó un sentimiento de tristeza dentro del plantel albiceleste, pero algunos jugadores comenzaron a expresar sus sensaciones tras el partido. Enzo Fernández y Giuliano Simeone fueron dos de los futbolistas que utilizaron sus redes sociales para enviar un mensaje a la afición y valorar el camino recorrido durante el torneo.

La selección argentina cayó 1-0 frente a España en la final disputada en Nueva York, resultado que le impidió conquistar su cuarto campeonato del mundo. Después del encuentro, varios integrantes del equipo decidieron guardar silencio ante los medios, aunque posteriormente compartieron reflexiones sobre lo vivido en la competencia.

Giuliano Simeone fue uno de los primeros futbolistas en pronunciarse y reconoció el dolor que significó no poder levantar nuevamente la Copa del Mundo con Argentina. El delantero agradeció el apoyo recibido durante todo el torneo y destacó el esfuerzo realizado por sus compañeros en cada partido.

“No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos… Solo perdón por no poder llevarles la Copa y agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia”, escribió el atacante argentino.

El jugador del Atlético de Madrid también resaltó el compromiso del grupo y aseguró que con el paso del tiempo podrán recordar con orgullo la participación en la Copa del Mundo 2026. Además, aprovechó para felicitar a España por la obtención del título en territorio estadounidense.

“Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos. Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo”, agregó Simeone.

La relación de Giuliano con España también marcó su mensaje, debido a que actualmente milita en el Atlético de Madrid y comparte vestidor con algunos futbolistas españoles que formaron parte del equipo campeón del mundo.

Enzo Fernández destaca el legado del grupo argentino

Por su parte, Enzo Fernández también dedicó unas palabras a la afición argentina y aseguró que el valor de este equipo va más allá del resultado obtenido en la final. El mediocampista señaló que el grupo mantiene una identidad basada en la competencia, el esfuerzo y el compromiso con la camiseta nacional.

“Cuando pasa el tiempo, entiendes que hay algo mucho más grande que un resultado. Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos”, expresó el jugador del Chelsea, quien se fue expulsado de la final por una doble amonestación.

El campeón del mundo en Qatar 2022 recordó la importancia de pertenecer a una generación que ha conseguido mantenerse en los primeros planos del fútbol internacional. Fernández destacó que el plantel siempre defendió los colores argentinos con orgullo y responsabilidad.

“Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso”, señaló el mediocampista.

El futbolista argentino cerró su mensaje con un agradecimiento para los aficionados que acompañaron al equipo durante la Copa del Mundo 2026. Fernández reconoció que el respaldo de la gente hizo sentir al equipo como local en cada sede donde disputó sus partidos.

“Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo”, publicó.

La derrota ante España significó el cierre de un ciclo mundialista para varios futbolistas argentinos que llegaron al torneo como campeones defensores. Sin embargo, integrantes del plantel como Enzo Fernández y Giuliano Simeone coincidieron en que el camino recorrido y el respaldo de la afición serán parte importante de la historia de esta generación.

Argentina terminó el Mundial 2026 como subcampeón y ahora comenzará una nueva etapa con la mirada puesta en los próximos compromisos internacionales. Mientras tanto, los mensajes de sus jugadores reflejaron el reconocimiento hacia una afición que acompañó al equipo durante toda la competencia.

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