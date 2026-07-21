Listo para la élite: Gustavo Puerta, entre los mejores del Mundial 2026

El volante de la Selección Colombia, Gustavo Puerta, fue incluido en los 10 mejores jugadores sub 23 del Mundial 2026.

Gustavo Puerta, jugador de Colombia | Mike Nowak/Getty Images/AFP

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue dando de qué hablar. Para la Selección Colombia fue una decepción no lograr avanzar más allá de los octavos de final de la cita orbital. Sin embargo, varios de sus jugadores de dejaron de estar en los listados de los más destacados del certamen.

Para nadie es un secreteo que, el mejor jugador del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo fue Gustavo Puerta. El mediocampista de 22 años no solo le ganó con creces el puesto como titular a Richard Ríos en el equipo amarillo, azul y rojo. Sino que terminó siendo la gran figura de su selección.

Así las cosas, a pesar de la temprana eliminación del combinado colombiano, el nacido en el Valle del Cauca fue merecidamente destacado. Sus tramos largos, resistencia física y polivalencia en el terreno de juego, hizo que todos los colombianos se sintieran muy bien representados.

Gustavo Puerta, entre los mejores sub 23 del Mundial 2026

Dicho esto, el Centro Internacional de Estudios del Deporte o más conocido como CIES, reveló el listado de los mejores jugadores sub 23 de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El colombiano Gustavo Puerta fui incluido y ocupó la séptima posición. Un reconocimiento que no solo ha sido acorde a su rendimiento, sino que ha despertado el interés de mucho clubes.

Gustavo Puerta, séptimo mejor sub 23 del Mundial | Captura de pantalla CIES

El paraguayo Julio Enciso, el sudafricano Ime Okon, el estadounidente Alex Freeman, el canadiense Luc de Fourgerolles, y los españoles Pau Cubarsí y Lamine Yamal. Fueron los únicos jugadores sub 23 del Mundial 2026 que estuvieron por encima de Gustavo Puerta.

El mediocampista del Racing de Santander de España disputó los cinco partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Y, más allá de ser titular en cada uno de ellos, se reportó con una asistencia en el juego ante Uzbekistán. Solo hubo un juego donde fue sustituido.

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