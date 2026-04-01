¡Locura total! Bosnia celebra su pase al Mundial 2026
La clasificación histórica de Bosnia desata festejos masivos en estadio y calles tras vencer a Italia
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Bosnia y Herzegovina vivió una jornada histórica tras sellar su clasificación al Mundial 2026, desatando celebraciones masivas tanto dentro del estadio como en las calles del país. El boleto mundialista, conseguido tras una victoria clave y dramática en la tanda de penaltis ante Italia, provocó una explosión de emociones entre aficionados y jugadores, que no tardaron en convertir el momento en una auténtica fiesta nacional.
El Estadio Bilino Polje fue el primer escenario de la euforia. Al silbatazo final, los jugadores celebraron con intensidad junto a su afición, que llenó las gradas y convirtió el recinto en un ambiente de fiesta total. Los cánticos, las banderas y la conexión entre equipo y público marcaron una noche que quedará en la memoria del fútbol bosnio.
Sin embargo, la celebración no se limitó al estadio. En distintas ciudades del país, miles de aficionados salieron a las calles para festejar el logro, con caravanas, fuegos artificiales y un ambiente de alegría que se extendió durante horas. Las imágenes reflejaron una auténtica locura colectiva, con familias, jóvenes y adultos unidos por un mismo objetivo cumplido: volver a una Copa del Mundo.
Con este resultado, el equipo bosnio regresa a la máxima cita del fútbol exactamente 12 años después de su única participación histórica en Brasil 2014, lo que añade un significado especial a la clasificación y refuerza el impacto del logro a nivel nacional.
La clasificación representa un paso importante para Bosnia y Herzegovina, que vuelve al máximo escenario del fútbol internacional con una generación que ha sabido responder en momentos decisivos. El triunfo ante una selección de peso como Italia refuerza el valor del resultado y eleva las expectativas de cara al torneo.
Con el boleto asegurado, el país ahora mira hacia el Mundial 2026 con ilusión renovada, mientras celebra un momento que trasciende lo deportivo y se convierte en un símbolo de identidad y orgullo nacional.
Bosnia entra al Grupo B del Mundial 2026
Bosnia y Herzegovina se clasifica y ocupará su lugar en el Grupo B del Mundial 2026, el cual queda conformado de la siguiente manera:
Grupo B – Mundial 2026
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Calendario del Grupo B
Viernes, 12 de junio 2026
- Canadá vs Bosnia – Toronto Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
- Qatar vs Suiza – San Francisco Bay Area Stadium
Jueves, 18 de junio 2026
- Suiza vs Bosnia – Los Angeles Stadium
- Canadá vs Qatar – BC Place Vancouver
Miércoles, 24 de junio 2026
- Suiza vs Canadá – BC Place Vancouver
- Bosnia vs Qatar – Seattle Stadium