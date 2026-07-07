Los errores que condenaron a Colombia en los octavos de final del Mundial

Colombia volvió a quedarse en los octavos de final del Mundial 2026 tras caer ante Suiza en penaltis

Colombia quedó eliminada de los octavos de final | Reuters

La selección de Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 tras caer ante Suiza en una tanda de penaltis, un desenlace que volvió a frenar su participación en esta instancia, tal como ocurrió en Rusia 2018.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo dificultades para desarrollar su mejor versión durante el encuentro. Aunque generó oportunidades para romper el empate, la falta de contundencia, algunas decisiones desde el banquillo y el bajo rendimiento de varias piezas ofensivas terminaron por marcar el rumbo de la eliminación.

Falta de contundencia

Colombia disputó uno de sus partidos con menor efectividad ofensiva en el torneo. El equipo registró 15 remates, pero únicamente tres fueron a portería. La oportunidad más clara llegó durante el tiempo extra, cuando Jáminton Campaz aprovechó un error de la defensa suiza para quedar solo frente al arco. Sin embargo, el atacante envió su disparo por encima de la portería y dejó escapar la ocasión más importante del encuentro.

Jáminton Campaz | Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.

La falta de gol también fue una constante conforme avanzó el Mundial. Después de debutar con una victoria de 3-1 sobre Uzbekistán, la selección colombiana únicamente consiguió un gol frente a Congo y otro ante Ghana, una producción ofensiva que terminó pasando factura en la ronda eliminatoria.

Néstor Lorenzo tardó en mover el banquillo

Con el paso de los minutos, el desgaste físico comenzó a reflejarse en el conjunto colombiano. Sin embargo, Néstor Lorenzo esperó hasta el minuto 66 para realizar sus primeras modificaciones.

El técnico dio ingreso a Jáminton Campaz en lugar de Jhon Arias y a Juan Fernando Quintero por James Rodríguez, mientras que el resto de los cambios llegaron hasta antes del tiempo extra, cuando el partido ya había exigido un importante esfuerzo físico a sus jugadores.

Daniel Muñoz y Gustavo Puerta, con poca presencia en ataque

Las incorporaciones por los costados tampoco tuvieron el impacto mostrado en partidos anteriores. Daniel Muñoz y Gustavo Puerta no lograron generar profundidad ni desequilibrio por las bandas.

Muñoz, además, cometió un despeje hacia el centro del campo que derivó en una de las oportunidades más peligrosas de Suiza. El conjunto europeo identificó ese sector como una zona para atacar y concentró varias de sus aproximaciones por ese costado.

Daniel Muñoz no fue figura en el partido | Reuters

En el caso de Gustavo Puerta, el mediocampista tuvo dificultades para coordinarse con Jefferson Lerma al momento de presionar al rival. Durante el segundo tiempo le costó adaptarse a la movilidad del conjunto suizo, lo que permitió que los europeos encontraran espacios en la mitad del campo.

James Rodríguez y Luis Díaz no lograron marcar diferencias

Luis Díaz volvió a colaborar en labores defensivas para respaldar a Johan Mojica y buscó aprovechar su velocidad para atacar los espacios a la espalda de la defensa rival. No obstante, sus intentos fueron neutralizados y perdió presencia ofensiva durante la segunda mitad. En la tanda de penaltis convirtió su disparo.

Por su parte, James Rodríguez asumió la responsabilidad de ejecutar las acciones a balón parado y mostró mayor precisión en la distribución del balón que en encuentros anteriores. Sin posesión se desempeñó más cerca del área como segundo delantero y colaboró en la presión alta, aunque sin generar el impacto ofensivo que había mostrado en otros momentos del torneo. Finalmente fue sustituido al minuto 65 por Juan Fernando Quintero.

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