Los premios económicos que aseguró la Selección Colombia en el Mundial 2026

La delegación cafetera acumuló un recurso clave para afrontar lo que viene en sus planes de continuar figurando.

Ramón Jesurun y Gianni Infantino. – Agustín Marcarian, Reuters.

Se acabó la ilusión de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El bajo rendimiento de los atacantes terminaron pasando factura hasta decretar la eliminación por penaltis a manos de Suiza en los octavos de final. Aunque casi toda la opinión pública coincide en que la Tricolor salió eliminada antes de lo que merecía, ya le queda solamente mirar hacia el futuro con la siguiente Eliminatoria sudamericana y la próxima Copa América.

Para no repetir la intermitencia de participaciones que ya sucedió en Rusia 2018, se hace necesario que el trabajo institucional desde la inversión sea el adecuado. Poner las mejores condiciones y promover el surgimiento de nuevos talentos son tareas que requieren del recurso económico. Con la nueva escala de premios decretada por FIFA, hay un dinero acumulado a repasar.

Antes de entrar a hablar de los valores, es importante tener en cuenta que los estímulos económicos para los jugadores que asistieron con la representación cafetera fueron concertados antes del campeonato. Además, que estos se determinan por un acuerdo entre los futbolistas y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y que esas cifras nunca se ventilan de manera oficial.

Hablando concretamente de números, lo primero que la Selección Colombia aseguró fueron $10 millones de dólares por haber clasificado y participar en la fase de grupos. Además, la organización destinó $2,5 millones de moneda estadounidense para que todas las delegaciones participantes cubrieran gastos logísticos durante las cinco semanas que dura la competencia o hasta donde llegaran.

La fase de grupos dejó una grata imagen por el improbable primer lugar de la zona K que consiguió por encima de Portugal. Eso le permitió a los cafeteros transitar por un lado más cómodo en las instancias de eliminación directa. Llegar a los dieciseisavos de final sumó $11 millones de dólares a las cuentas y la ilusión de avanzar contra rivales que se suponían superables en cuanto al juego.

El triunfo frente a Ghana significó la obtención de $15 millones por clasificar a los octavos de final y ahí acabó la suma. Así las cosas, la FCF se adjudicó un total de $38,5 millones de dólares. El equivalente en pesos colombianos es de unos $130 mil millones. Vienen tres años y medio de un proceso delicado por el recambio generacional que se avecina en varias zonas del campo.

Escala de premios por fase en el Mundial 2026

Dinero para logística: $2,5 millones de dólares.

$2,5 millones de dólares. Fase de grupos: $10 millones de dólares.

$10 millones de dólares. Dieciseisavos de final: $11 millones de dólares.

$11 millones de dólares. Octavos de final: $15 millones de dólares.

$15 millones de dólares. Cuartos de final: $19 millones de dólares.

$19 millones de dólares. Cuarto lugar: $27 millones de dólares.

$27 millones de dólares. Tercer lugar: $29 millones de dólares.

$29 millones de dólares. Subcampeón: $33 millones de dólares.

$33 millones de dólares. Campeón: $50 millones de dólares.

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