Los jugadores colombianos que se revalorizaron en el Mundial

Daniel Muñoz, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez fueron los futbolistas colombianos que más se revalorizaron en el Mundial.

Jhon Lucumí y Gustavo Puerta | Reuters.

La Selección Colombia puso punto final a su participación en la Copa del Mundo 2026 tras caer frente a Suiza en la tanda de penales de los octavos de final. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no pudo cumplir con la expectativa de alcanzar, al menos, los cuartos de final y terminó despidiéndose del certamen de manera prematura, luego de una campaña que dejó sensaciones encontradas entre la afición.

A pesar de la eliminación, el Mundial también sirvió como una vitrina para varios futbolistas colombianos. El buen rendimiento de algunos integrantes del plantel llamó la atención de clubes europeos y permitió que incrementaran su cotización en el mercado internacional gracias a sus actuaciones durante la fase de grupos y los compromisos de eliminación directa.

Daniel Muñoz confirmó que está entre los mejores laterales del mundo

Uno de los grandes ganadores del Mundial fue Daniel Muñoz. El defensor del Crystal Palace volvió a demostrar que atraviesa el mejor momento de su carrera y dejó claro por qué es considerado uno de los laterales derechos más completos del fútbol actual. Su despliegue físico, capacidad ofensiva y compromiso defensivo fueron fundamentales para el funcionamiento de la Selección Colombia.

El antioqueño brilló especialmente en los compromisos frente a Uzbekistán y RD Congo, partidos en los que incluso se reportó con dos anotaciones. Sus actuaciones no pasaron desapercibidas y todo apunta a que varios clubes de mayor jerarquía en Europa seguirán muy de cerca su situación, por lo que un cambio de equipo en el próximo mercado de fichajes luce como una posibilidad real.

Gustavo Puerta se adueñó del mediocampo

Otra de las grandes revelaciones fue Gustavo Puerta. El volante aprovechó la oportunidad que le dio Néstor Lorenzo y terminó ganándose un lugar en la formación titular, desplazando a Richard Ríos. Su equilibrio, inteligencia táctica y capacidad para recuperar balones le permitieron convertirse en uno de los futbolistas más regulares del equipo a lo largo del torneo.

Con apenas unos partidos bastó para confirmar su crecimiento futbolístico y consolidarse como una de las mayores promesas del mediocampo colombiano. Su rendimiento seguramente despertó el interés de varios equipos importantes del continente europeo, que podrían intentar incorporarlo en los próximos mercados de transferencias.

Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez: una defensa de garantías

Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez conformaron una de las parejas de centrales más sólidas de la Copa del Mundo. Ambos mostraron seguridad, liderazgo y un gran entendimiento para controlar a los delanteros rivales, siendo fundamentales en el esquema de Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia apenas recibió un gol en todo el torneo, frente a Uzbekistán, y luego mantuvo su arco en cero hasta la eliminación contra Suiza. El rendimiento de ambos defensores volvió a confirmar que atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras y aumentó aún más su valor en el mercado internacional.

Jhon Arias ratificó su gran presente

Jhon Arias también salió fortalecido del Mundial. El extremo de Palmeiras fue uno de los jugadores más desequilibrantes de la Selección Colombia gracias a su velocidad, capacidad para el uno contra uno y constante participación en el frente de ataque. Cada vez que recibió el balón generó sensación de peligro y fue una de las principales armas ofensivas del conjunto cafetero.

Aunque el balance colectivo terminó siendo negativo por la eliminación en octavos de final, el rendimiento individual de jugadores como Daniel Muñoz, Gustavo Puerta y Jhon Arias dejó aspectos positivos de cara al futuro. Los tres aprovecharon el escaparate más importante del fútbol mundial para elevar su nivel competitivo y aumentar su valor de mercado, convirtiéndose en algunos de los grandes beneficiados de la participación colombiana en la Copa del Mundo 2026.

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