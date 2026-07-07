Argentina vs Suiza, partido confirmado en los cuartos de final del Mundial 2026

Al igual que en los octavos de final, esta llave de los cuartos del Mundial 2026 será la última en definirse.

Jugadores de Suiza celebrando | IMAGN IMAGES via Reuters

Los octavos de final del Mundial 2026 culminaron con el partido entre Suiza y Colombia, resultado que dejó a (equipo) con el último cupo a los cuartos de final. Así las cosas, las ocho mejores selecciones continúan en camino para la definición del título, el cual será a mediados de este mes de julio.

La última llave que faltaba por conocerse era la de Argentina, que a primera hora logró una remontada épica y terminó eliminando a Egipto en un partidazo que quedó 3-2 a favor de la ‘Albiceleste’. Los dirigidos por Lionel Scaloni estaban a la espera de rival, el cual se definió en otro juego bastante atractivo.

Con los octavos finalizados, el último cruce será entre los argentinos y los (equipo) este sábado 11 de julio. Tener presente que después de los cuartos vienen las semifinales, el duelo por el tercer puesto y la gran final. De esa forma la edición 2026 de la Copa del Mundo llegará a su final.

Todas las llaves de los cuartos de final del Mundial

Francia vs Marruecos | Jueves 9 de julio.

España vs Bélgica | Viernes 10 de julio.

Noruega vs Inglaterra | Sábado 11 de julio.

Argentina vs | Sábado 11 de julio.

Horarios de los cuartos de final del Mundial

Vale la pena mencionar que cada país tendrá un horario distinto, como ha venido transcurriendo a lo largo de esta Copa del Mundo. A continuación relacionamos para distintas zonas del mundo:

Francia vs Marruecos

4:00 p.m. (hora local)

3:00 p.m. (Colombia)

2:00 p.m. (México)

5:00 p.m. (Argentina)

4:00 p.m. (hora local) 3:00 p.m. (Colombia) 2:00 p.m. (México) 5:00 p.m. (Argentina) España vs Bélgica

12:00 p.m. (hora local)

2:00 p.m. (Colombia)

1:00 p.m. (México)

4:00 p.m. (Argentina)

12:00 p.m. (hora local) 2:00 p.m. (Colombia) 1:00 p.m. (México) 4:00 p.m. (Argentina) Noruega vs Inglaterra

5:00 p.m. (hora local)

4:00 p.m. (Colombia)

3:00 p.m. (México)

6:00 p.m. (Argentina)

5:00 p.m. (hora local) 4:00 p.m. (Colombia) 3:00 p.m. (México) 6:00 p.m. (Argentina) Argentina vs

8:00 p.m. (hora local)

8:00 p.m. (Colombia)

7:00 p.m. (México)

10:00 p.m. (Argentina).

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