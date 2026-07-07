¿América para los americanos? Argentina, la esperanza del continente en la Copa del Mundo 2026

Con la eliminación de Colombia ante Suiza, la selección albiceleste, actual campeona del mundo, es la única sobreviviente de la región

Los octavos de final terminaron por ser malditos para el continente | Reuters

La fase de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 es historia, y dicha etapa terminó siendo un duro golpe para varias selecciones del continente americano, quienes vieron como se le fueron entre las manos la oportunidad de poder hacerse del ansiado torneo.

Durante la historia del mítico certamen, una tendencia estaba por demás clara, y es que, campeonato que se jugaba en el continente americano terminaba siendo conquistado por una selección de dicha zona. Tal tendencia se vio cortada por Alemania en el 2014, cuando logró conquistar el mundial jugado en Brasil.

Ahora, dicha situación parece que podría repetirse, tras contar solo con la presencia de Argentina en la fase de los cuartos de final. El último duelo jugado dentro de la fase de los 16 mejores enfrentó a Colombia y Suiza, y el selectivo cafetalero sucumbió 4-3 en tanda de penales tras empate sin anotaciones en tiempo regular y en tiempos extras.

Los primeros en ver su sueño cortado fueron las selecciones de Haití, Panamá y, sorpresivamente la selección de Uruguay. Los tres representantes del continente no tuvieron un buen desempeño en la fase de grupos, por lo que no alcanzaron boleto a la ronda de los dieciseisavos de final.

Para la etapa de las 32 mejores selecciones del certamen, casi todos los representantes americanos lograron destacar y accedieron a la ronda de los octavos de final. Sin duda, la selección que más brilló fue el conjunto de Paraguay, quien dio la campanada tras eliminar a Alemania. Por su parte, México se impuso a su similar de Ecuador, en serie disputada entre representantes del mismo continente.

Selecciones americanas en dieciseisavos de final

Alemania 1-1 Paraguay (3-4 en penales)

Sudáfrica 0-1 Canadá

Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina

Brasil 2-1 Japón

México 2-0 Ecuador

Argentina 3-2 Cabo Verde (tiempos extras)

Colombia 1-0 Ghana

Lamentablemente para la zona, las malas noticias empezaron a llegar en la fase de octavos. A excepción de Argentina, quienes sufrieron en su duelo ante Egipto, lograron acceder a cuartos. El resto se quedó en el camino

Selecciones americanas en octavos de final

Paraguay 0-1 Francia

Canadá 0-3 Marruecos

Estados Unidos 1-4 Bélgica

Brasil 1-2 Noruega

México 2-3 Inglaterra

Argentina 3-2 Egipto

Suiza 0-0 Colombia (4-3 en penales)

Si bien la selección albiceleste llega con la etiqueta de campeón del mundo, es un hecho que ha sufrido en sus duelos ante Cabo Verde y recientemente ante los faraones. Ahora, deberá de enfrentarse a una rocosa selección suiza, y de mantenerse avanzando, en el horizonte aparecen selectivos como Inglaterra, Noruega, Francia, Marruecos, España o Bélgica, representantes que amenazan con declarar que América no siempre es para los americanos…de nuevo.

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