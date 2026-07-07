¿Último Mundial para James Rodríguez? Colombia se despide tras una noche amarga ante Suiza

Colombia quedó eliminada ante Suiza en los penales y James Rodríguez cerró una Copa del Mundo que pudo marcar su despedida del torneo

El sueño de James se rompe en Vancouver. IMAGN IMAGES via Reuters

Colombia se despidió del Mundial 2026 en los octavos de final, después de caer 4-3 en la tanda de penales ante Suiza, tras un empate sin goles (0-0) en 120 minutos de juego en Vancouver. La eliminación dejó fuera al equipo de Néstor Lorenzo y abrió una pregunta inevitable: si James Rodríguez disputó su última Copa del Mundo con la camiseta cafetera.

El mediocampista colombiano, cerca de cumplir 35 años, llegó a esta edición como uno de los referentes del grupo y con una historia mundialista marcada por momentos de alto impacto. Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026 fueron las tres Copas del Mundo que disputó, una trayectoria que lo coloca entre los nombres centrales del fútbol colombiano.

James Rodríguez y el adiós que nadie quería

Ante Suiza, James volvió a ser parte de una noche decisiva para Colombia, pero el equipo no logró romper el cero. El partido se cerró durante el tiempo regular y el alargue, pese a las aproximaciones cafeteras, incluido un cabezazo de Jhon Lucumí al travesaño y una ocasión clara de Jáminton Campaz. En los penales, los fallos de Colombia terminaron por darle el boleto a Suiza, que enfrentará a Argentina en cuartos de final.

La derrota también cerró un capítulo simbólico para James Rodríguez, quien durante el Mundial 2026 alcanzó dos marcas históricas con la Selección Colombia. El capitán superó los 10 partidos mundialistas que compartían Carlos Valderrama y Freddy Rincón, para establecer un nuevo registro de 13 encuentros disputados en Copas del Mundo. Además, llegó a 131 apariciones internacionales e igualó a David Ospina como el jugador con más partidos en la historia del combinado nacional.

Además, el mediocampista es el máximo asistidor del combinado nacional, con 43 pases de gol, por encima de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. Además, es el segundo máximo goleador histórico de la selección mayor, con 31 anotaciones, solo detrás de Radamel Falcao García, quien lidera con 36. En Eliminatorias Mundialistas comparte con Falcao el primer lugar de goleadores colombianos, con 13 tantos, y también encabeza el rubro de asistencias para el país, con 11. A ello se suma su actuación en la Copa América 2024, donde impuso un récord continental con seis asistencias en una sola edición, superando la marca que tenía Lionel Messi.

El camino de James Rodríguez con Colombia

Su historia con Colombia tiene capítulos que quedaron en la memoria del fútbol sudamericano. En las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014 fue parte de la remontada ante Chile que selló el regreso cafetero a una Copa del Mundo después de 16 años. Ya en Brasil, marcó ante Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay y Brasil, terminó como máximo goleador del torneo con seis tantos y firmó ante Uruguay el gol que después ganó el Premio Puskás 2014.

Una década después, James también fue protagonista en la Copa América 2024. Colombia llegó a la final ante Argentina y, aunque perdió en tiempo extra, el mediocampista fue elegido como el mejor jugador del torneo tras registrar seis asistencias y un gol en seis partidos. Aquella actuación confirmó su vigencia y lo devolvió al centro del proyecto de Néstor Lorenzo rumbo al Mundial 2026.

La eliminación ante Suiza impidió que Colombia volviera a unos cuartos de final mundialistas, una instancia que alcanzó por primera vez en 2014 con James como figura. Ahora, el desenlace en Vancouver deja una sensación de cierre para una generación que tuvo en el ‘10’ a uno de sus símbolos más reconocibles.

Por ahora, James no ha confirmado si fue su último Mundial, pero el calendario pone esa posibilidad sobre la mesa. Para la Copa del Mundo de 2030 tendría 39 años, una edad que hace incierta su continuidad en el máximo torneo de selecciones. Si Vancouver fue su despedida mundialista, su legado queda marcado por goles, asistencias, liderazgo y una conexión directa con algunos de los mejores momentos de Colombia en la Copa del Mundo.

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