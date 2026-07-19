Luis de la Fuente completa Liga de Naciones, Eurocopa y Mundial con España

Desde la llegada al banquillo español, el entrenador ya ha alzado tres títulos, el más reciente siendo la Copa del Mundo.

Luis de la Fuente alzando la Copa del Mundo | Reuters

La Selección de España se coronó campeona del Mundial 2026 tras derrotar a Argentina por la mínima diferencia en el tiempo extra, esto gracias a un gol de Ferrán Torres. Así las cosas, la ‘Roja’ suma su segunda estrella del torneo más importante a nivel de selecciones del mundo tras la obtenida en 2010.

El elenco europeo fue superior al sudamericano de inicio a fin, a pesar de que el resultado no fue abultado. Las razones pasan más por la tenencia de pelota que tuvieron tanto para atacar como para defenderse, además de que defensivamente bloquearon las herramientas letales de la ‘Albiceleste’.

Si bien dentro de la cancha los jugadores son los que marcan una pauta, detrás de ellos hay una mente maestra y es la del entrenador y su cuerpo técnico. En este caso, los españoles juegan bajo las órdenes de Luis de la Fuente, quien llegó a ese banquillo en diciembre del 2022.

Nations League, su primer título

Vale la pena mencionar que parte del camino para esa Liga de Naciones se lo dejó trazado Luis Enrique, pues De la Fuente llegó para la fase final del campeonato. En las semifinales España dejó atrás a Italia al vencerla por 2-1 y avanzó a la final para medirse contra Croacia.

En la lucha por el título los españoles igualaron sin goles contra los croatas, lo que llevó la definición a los penales. En la tanda la ‘Roja’ ganó por 5-4 y de esa manera llegó el primer título oficial del entrenador con dicha selección en la temporada 2022-23.

Su segundo título, la Eurocopa

En 2024 De la Fuente consiguió una nueva consagración al alzarse con la Eurocopa. En la fase de grupos logró que sus dirigidos hicieran 9 de 9 para avanzan primeros del grupo B, sector en el cual enfrentó a Croacia, Italia y Albania. En los octavos dejó atrás a Georgia, una de las sorpresas al meterse a esa ronda.

En los cuartos de final el nivel se elevó más porque España se cruzó con Alemania, ya una selección de más peso. El partido se fue hasta el tiempo extra y la ‘Roja’ lo sacó adelante por 2-1 y al cierre se fue expulsado Dani Carvajal. En semifinales el reto fue Francia.

Ante los ‘Bleus’, a quienes eliminaron coincidencialmente en esa misma fase del Mundial 2026, les ganaron por 2-1. La final fue nada más y nada menos que contra Inglaterra y por ese mismo marcador España logró el título, el segundo de la era de Luis.

Tridente con el Mundial

El más reciente lo logró este 2026 ante Argentina, que llegaba como férrea defensora. España desplegó su juego de tenencia y orden táctico ante la ‘Albiceleste’ y gracias a Ferrán Torres consiguió su segunda Copa del Mundo y la tercera consagración de Luis de la Fuente.

“Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, siendo fieles a ella y haciéndola mejor. Nos han dado un ejemplo de equipo y familia; son futbolistas con un potencial y un talento excepcional. Para mí es un honor haberles acompañado en este trayecto. Estoy muy emocionado al echar la vista atrás pensando en ellos”, dijo el DT tras ganar la Copa.

“Estos jugadores son un ejemplo para el deporte español, para la juventud y para España. Juntos somos más fuertes, de eso que no le quepa duda a nadie”, añadió el estratega.

“Creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones del Dibu impidieron que nos pusiéramos por delante con más solvencia, pero esto es una final de un Campeonato del Mundo. Incluso con diez jugadores al final tienes que sufrir, pero ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo“, concluyó.

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