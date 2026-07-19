¡Show de atajadas del Dibu Martínez! El portero argentino se luce en la final del Mundial 2026

El arquero albiceleste apareció en el partido más importante tras una Copa del Mundo discreta

Dibu Martínez mantuvo a Argentina en el partido. | Reuters.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue una de las figuras de Argentina en la final del Mundial 2026, aunque sus intervenciones no fueron suficientes para evitar la derrota ante España. El arquero argentino respondió durante todo el partido ante la presión española, mantuvo el cero durante los 90 minutos y llevó a la Albiceleste hasta el tiempo extra, donde finalmente Ferran Torres apareció para marcar el gol del campeonato.

España fue superior en cuanto a posesión y generación ofensiva. La selección dirigida por Luis de la Fuente encontró espacios por las bandas con Lamine Yamal y Nico Williams, además de remates desde fuera del área, pero Martínez sostuvo a Argentina con una serie de atajadas que evitaron que el marcador se abriera antes.

La primera intervención importante del arquero llegó al minuto 17, cuando Lamine Yamal envió un centro peligroso desde la banda derecha. Martínez leyó la trayectoria del balón y se quedó con la pelota sin conceder rebote. Más tarde, al minuto 39, respondió ante un disparo de Mikel Oyarzabal desde la frontal del área para mantener el empate.

En la segunda mitad, España aumentó la presión y el protagonismo de Martínez creció. Al minuto 64, Dani Olmo probó con un disparo complicado desde fuera del área que el guardameta argentino logró controlar pese al rebote del balón. Poco después, Ferran Torres conectó un cabezazo tras un centro de Lamine Yamal, pero el remate terminó directamente en las manos del arquero.

Martínez volvió a aparecer al minuto 77 ante un remate de Pau Cubarsí que tomó una trayectoria difícil por el efecto del balón. El portero reaccionó y envió la pelota a tiro de esquina. Cuatro minutos después, evitó el gol de Aymeric Laporte con una intervención clave tras un cabezazo dentro del área que parecía dirigido al fondo de la portería.

En los minutos finales del tiempo regular, el arquero argentino mantuvo viva la esperanza de Argentina. Al 90+3, Nico Williams quedó con espacio dentro del área y buscó sorprender, pero Martínez volvió a responder. Después, al 90+8, detuvo un tiro libre ejecutado por Lamine Yamal que buscaba el segundo poste.

Ya en el tiempo extra, Martínez continuó resistiendo. Al minuto 93, Pedri filtró un centro preciso hacia Nico Williams dentro del área, pero el atacante español no pudo superar al arquero argentino, quien apareció nuevamente para quedarse con el balón y prolongar la igualdad.

Sin embargo, en una de las pocas acciones donde Argentina no pudo sostener la presión española, llegó el desenlace. Ferran Torres aprovechó una jugada dentro del área durante el tiempo extra y definió ante Martínez, quien esta vez no pudo hacer nada para evitar el 1-0 que le dio a España su título mundial.

El arquero del Aston Villa terminó como uno de los jugadores más destacados de la final pese a la derrota. Sus atajadas evitaron que España resolviera antes el encuentro, pero la actuación del guardameta quedó opacada por el gol definitivo de Ferran Torres, que dejó a Argentina sin la posibilidad de conseguir el bicampeonato mundial.

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