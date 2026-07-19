¿Cuántas finales del Mundial se han definido en tiempo extra? España vuelve a conquistar el título en la prórroga

El gol de Ferran Torres dio a España su segundo Mundial en el tiempo extra. La final de 2026 fue la novena que necesitó prórroga

La Roja repitió la historia de 2010 en Nueva York | Reuters

La final de la Copa del Mundo de 2026 se incorporó a una de las listas más exclusivas en la historia del torneo. España derrotó 1-0 a Argentina gracias a un gol de Ferran Torres al minuto 106 del tiempo extra, convirtiéndose en la novena final mundialista que necesitó disputar una prórroga para definir al campeón.

El único gol del encuentro llegó en el segundo tiempo extra. Pedro Porro envió un centro desde la banda derecha, Nico Williams ganó el balón por aire dentro del área y dejó la pelota a Ferran Torres, quien apareció sin marca para vencer a Emiliano Martínez con un disparo potente que terminó con el empate y decidió el título.

Desde la creación de la Copa del Mundo en 1930, únicamente nueve finales han requerido más de los 90 minutos reglamentarios. Antes de 2026, las finales de 1934, 1966, 1978, 1994, 2006, 2010, 2014 y 2022 habían llegado al tiempo extra para conocer al campeón.

De esas nueve finales, seis terminaron antes de los penales gracias a un gol en la prórroga. Italia derrotó a Checoslovaquia en 1934, Inglaterra venció a Alemania Federal en 1966, Argentina superó a Países Bajos en 1978, España derrotó a Países Bajos en 2010, Alemania hizo lo propio ante Argentina en 2014 y ahora España volvió a coronarse frente a la Albiceleste en 2026.

Dos estrellas en la prórroga

El título conseguido por España tiene además una coincidencia histórica. Las dos Copas del Mundo ganadas por La Roja llegaron con goles anotados por jugadores del Barcelona durante el tiempo extra. En Sudáfrica 2010 fue Andrés Iniesta quien marcó al minuto 116 frente a Países Bajos; dieciséis años después, Ferran Torres repitió la historia con su anotación al 106 contra Argentina.

Ninguna otra selección campeona ha conseguido ganar dos finales mundialistas gracias a goles convertidos en la prórroga. España mantiene un registro perfecto en este tipo de definiciones, ya que sus dos campeonatos llegaron después de superar los 90 minutos reglamentarios.

El gol de Ferran Torres también evitó que la final de 2026 se incorporara a otro grupo muy reducido en la historia del torneo. Durante varios minutos, el partido apuntaba a definirse desde el punto penal, pero la anotación española terminó con esa posibilidad antes del silbatazo final.

Solo tres tandas de penales han definido el título mundial

Hasta ahora, solo tres finales de la Copa del Mundo han llegado a la tanda de penales. La primera fue en Estados Unidos 1994, cuando Brasil derrotó a Italia tras un empate sin goles. La segunda ocurrió en Alemania 2006, donde Italia venció a Francia después del 1-1 registrado tras el tiempo extra.

La tercera definición por penales llegó en Qatar 2022. Argentina y Francia empataron 3-3 tras 120 minutos y la selección sudamericana conquistó el título al imponerse desde los once pasos en una de las finales con mayor cantidad de goles en la historia del torneo.

Con la victoria sobre Argentina, España escribió un nuevo capítulo entre las finales más largas de la Copa del Mundo. La edición de 2026 se convirtió en la novena que necesitó tiempo extra, la sexta que encontró un campeón antes de los penales y consolidó una tendencia única para La Roja: sus dos títulos mundiales fueron definidos en la prórroga por futbolistas del Barcelona.

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