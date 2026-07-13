Pato Fillol se ríe de las supuestas ayudas a Argentina: “El que pierde siempre pone excusas”

El campeón del mundo en 1978 destacó el crecimiento de la Albiceleste, su hambre competitiva y minimiza la polémica arbitral

Ubaldo ‘Pato’ Fillol considera que la selección argentina ha avanzado de menor a mayor en el Mundial 2026, pero advirtió que su verdadero camino en el torneo comenzará en la semifinal frente a Inglaterra. El histórico portero habló en entrevista con Claro Sports por W Radio sobre el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni y las expectativas que rodean al vigente campeón del mundo.

El guardameta que conquistó el primer título mundial de Argentina en 1978 reconoció que la Albiceleste atravesó situaciones complicadas durante el torneo y tuvo que reaccionar en algunos partidos. Sin embargo, señaló que todavía espera la aparición de la mejor versión colectiva del equipo.

“Yo he visto una selección argentina que ha ido de menor a mayor, pero entiendo que recién frente a Inglaterra empieza a jugar la Copa del Mundo. Ha pasado momentos muy difíciles y ha tenido que revertir resultados, pero es la primera vez que vamos a jugar contra una selección que tiene historia deportiva”, declaró.

Para Fillol, el enfrentamiento con Inglaterra representará la primera prueba de ese nivel para Argentina en el Mundial. El campeón de 1978 aseguró que existe confianza en que los futbolistas puedan elevar su rendimiento durante una instancia en la que ya no existe margen de error.

“Estamos todos muy esperanzados de que aparezca el gran equipo que todos queremos”, agregó el exportero, quien siguió el recorrido de la selección desde el título obtenido en Qatar 2022 hasta su clasificación a las semifinales del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Fillol destaca el hambre de Argentina después de Qatar 2022

El Pato Fillol resaltó que el principal mérito de la actual generación ha sido mantener la ambición después de conquistar la Copa del Mundo. Lejos de conformarse con la tercera estrella, el plantel conservó la intensidad durante las eliminatorias y volvió a colocarse entre los cuatro mejores del torneo.

“Después de conseguir ese título en Qatar, la selección siguió con la misma fuerza y la misma vergüenza deportiva. Es una selección campeona del mundo que, a mi entender, tenía hambre y tiene hambre de gloria”, explicó.

Fillol evitó comparar al equipo de Scaloni con los campeones de 1978 y 1986. Consideró que cada generación debe ser analizada dentro de su propio contexto y que el paso de los años determinará el lugar que ocupará la actual selección en la historia del fútbol argentino.

“¿Quién es mejor o quién es peor? El tiempo lo va a decir, porque el tiempo es el más sabio de todos nosotros. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer hace casi 50 años y todavía nos reconocen. Hay que dejar pasar el tiempo y él va a ubicar las cosas en su lugar”, afirmó.

Se ríe de las versiones sobre ayudas arbitrales

Fillol también respondió a las críticas internacionales que apuntan a supuestas ayudas arbitrales en favor de Argentina. El exguardameta descartó sentirse ofendido y recordó que el equipo campeón de 1978 también fue señalado por versiones que, desde su perspectiva, no correspondían con lo sucedido dentro del campo.

“No me ofende. Me río, me río, porque siempre el que pierde pone excusas. Nosotros lo vivimos en carne propia en 1978, cuando conquistamos la primera Copa del Mundo de nuestro país, y se dijeron muchas cosas que no eran ciertas”, expresó.

El argentino señaló que no concede importancia a esos comentarios y sostuvo que la realidad deportiva se encuentra en la posición de la selección dentro del fútbol internacional y en la presencia de Lionel Messi como uno de sus principales referentes.

“Uno ya conoce más o menos cómo es todo esto y no le da importancia. Lo importante es que Argentina está entre los primeros lugares del ranking mundial y que tenemos a uno de los mejores jugadores, Lionel Messi. Esa es la única realidad”, sentenció.

El reconocimiento de Fillol al Dibu Martínez

Durante la entrevista, Fillol también habló sobre Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien está cerca de superar uno de los registros que permanecieron durante décadas en poder del campeón de 1978. Lejos de mostrar incomodidad, el Pato celebró el presente del actual portero argentino.

“Siento una gran alegría porque el Dibu Martínez se lo merece por todo lo que está dando a la selección argentina. Cuando consigues algo así, ya pasas a ser una leyenda”, comentó.

Fillol aclaró que las condiciones y los calendarios de ambas épocas son diferentes, pero reconoció el lugar que Martínez ha construido dentro de la historia de la selección. Además, evitó compararse directamente con el guardameta del Aston Villa.

“Es un gran portero y tiene reconocimiento a nivel mundial. Yo puedo decir muchas cosas lindas del Dibu, pero no puedo hablar de mí como portero porque ya hice lo que tenía que hacer. Yo escribí mi propia historia y ahora él está escribiendo la suya”, señaló.

Argentina llegará a la semifinal con la posibilidad de disputar una segunda final consecutiva, aunque Fillol entiende que el encuentro ante Inglaterra será el examen que permitirá conocer el verdadero alcance del equipo. Para el histórico guardameta, el vigente campeón mantiene intacta su ambición, pero todavía debe mostrar su mejor versión en el momento decisivo del Mundial 2026.

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