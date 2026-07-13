Jordan Pickford espera un duelo especial ante Messi: “Le llevo viendo desde pequeño”

El portero de Inglaterra no oculta la emoción que siente por tener enfrente a la Pulga en las semifinales del Mundial 2026

Pickford se saborea el duelo con Messi. | IMÁGENES vía Reuters

Jordan Pickford reconoció que enfrentar a Lionel Messi será uno de los momentos que marcarán su trayectoria con la selección de Inglaterra. El portero tendrá la misión de detener al capitán argentino en la semifinal del Mundial 2026, partido que definirá a uno de los finalistas del torneo.

“Será especial enfrentarme a Messi, le llevo viendo desde pequeño”, declaró Pickford, en la conferencia previa al compromiso que se disputará el miércoles 15 de julio en Atlanta. El guardameta explicó que el argentino ha participado en una cantidad importante de goles durante su carrera, por lo que el duelo representará un reto personal.

Será la primera ocasión en la que Pickford juegue contra Argentina, mientras que Messi tampoco había enfrentado a Inglaterra con la selección mayor. A pesar de la atención que genera el futbolista rosarino, el integrante del Everton recordó que la Albiceleste cuenta con otros elementos que pueden definir el encuentro.

Inglaterra no concentrará su plan únicamente en Messi

“No podemos centrarnos únicamente en Messi”, señaló el portero. Pickford considera que Inglaterra deberá estudiar el funcionamiento colectivo del equipo de Lionel Scaloni, detectar sus puntos débiles y mantener la concentración ante jugadores como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

El arquero también respaldó las posibilidades del equipo dirigido por Thomas Tuchel. Inglaterra alcanzó las semifinales después de vencer 2-1 a Noruega en tiempo extra, con un doblete de Jude Bellingham, mientras que Argentina superó 3-1 a Suiza después de 120 minutos.

Pickford aseguró que el conjunto inglés contempla todos los escenarios posibles para el partido, entre ellos una prórroga o una definición desde los once pasos. “Estamos preparados para cualquier cosa”, expresó el futbolista, quien confía en la experiencia adquirida durante los últimos torneos internacionales.

Ante la posibilidad de recibir un penal ejecutado por Messi, el guardameta explicó que los dos fallos del argentino durante este Mundial no cambiarán su manera de afrontar un nuevo cobro. Pickford señaló que, si se presenta esa situación, su responsabilidad será estudiar el disparo y tratar de detenerlo.

Pickford reconoce la trayectoria de Dibu Martínez

El portero inglés también habló de Emiliano Martínez, su contraparte en la selección argentina. Pickford destacó el camino que recorrió el Dibu desde sus primeros años en el Arsenal hasta consolidarse como titular de la Albiceleste y del Aston Villa.

Pickford llegará al encuentro después de convertirse en el jugador de Inglaterra con más participaciones en partidos mundialistas, registro con el que superó a Peter Shilton. Ahora buscará conducir a los Three Lions a su primera final de una Copa del Mundo desde el título conseguido en 1966.

Argentina, actual campeona, obtuvo su boleto tras eliminar a Suiza, mientras que Inglaterra dejó fuera a Noruega. Ambos equipos se enfrentarán en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, en un partido que volverá a reunir a dos selecciones con antecedentes en las ediciones de 1966, 1986, 1998 y 2002.

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