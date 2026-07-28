Rating Colombia del 27 de julio de 2026, según CNC: el formato reality-concurso domina con holgura

Una nueva semana inició con preferencias bien marcadas, las cuales quedaron evidenciadas en las puntuaciones.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Empezó una nueva semana y el regreso de las producciones estelares de la televisión colombiana fue momento para ver el comportamiento de las audiencias en cuanto a sus preferencias. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) evidenció que ya hay tendencias bien marcadas en cuanto a los programas más vistos, manteniendo las posiciones altas del rating.

Rating en Colombia del 27 de julio de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 15,76 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,01 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,58 % Vecinos – Caracol TV | 8,46 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,97 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 6,50 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,12 % Noticias RCN PRM – RCN | 4,84 % Enfermeras – RCN | 4,34 % Tormenta de pasiones– Caracol TV | 4,15 %

Programación de fútbol para este martes, 28 de julio de 2026

12:00 p.m. | Crystal Palace vs Lens | amistoso.

5:00 p.m. | Tigre vs Club Nacional | Copa Sudamericana.

6:15 p.m. | Deportes Quindío vs Deportes Tolima | Copa BetPlay Dimayor.

7:00 p.m. | Bogotá vs Deportivo Pasto | Copa BetPlay Dimayor.

7:30 p.m. | Santos vs Universidad Central | Copa Sudamericana.

8:30 p.m. | Tigres vs Atlético Nacional | Copa BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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