Martín Caparrós: “La semana caliente contra Argentina va a pasar; al final, les vale madre”

El escritor y periodista argentino, ganador del Premio Ortega y Gasset, conversó con AS sobre sus reflexiones del Mundial de 2026: la final, el encono en redes sociales contra Argentina, el cariz patriótico del torneo.

Argentina revive una marca que no ocurría desde 1966. Reuters

Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) creía que el Mundial de Qatar iba a ser el último que iba a ver. Relató, en su columna de correspondencia con Juan Villoro en El País, que el diagnóstico de ELA que recibió en 2022 e hizo público en 2024 le hizo suponer que Qatar sería la última Copa del Mundo que podría despiezar con su pluma mordaz y elocuente. No ocurrió. Disfrutó del torneo de 2026 como si fuese el primero, se ilusionó con la ‘Albiceleste’ y no dramatizó con el resultado de la final frente a España. Ahora, el legendario autor reflexiona, con cabeza fría, sobre las oleadas que dejó el Mundial de los tres países en el que Argentina fue, de nuevo, un protagonista que desató pasiones.

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