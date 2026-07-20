El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Leo Messi tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Antonela Roccuzzo escribió un mensaje de Instagram dirigidas a Lionel Messi después de la derrota de Argentina ante España en el MetLife Stadium

El mensaje e Messi | Reuters



Lionel Messi lució desconsolado tras la final del Mundial 2026 que Argentina perdió en tiempo extra frente a España en el MetLife Stadium. A 24 horas de la derrota, Antonela Roccuzzo, esposa del capitán de la Albiceleste, publicó un emotivo mensaje para consolar al futbolista, quien buscaba conquistar el primer bicampeonato mundial en la historia del conjunto sudamericano.

La modelo y filántropa argentina compartió este lunes 20 de julio un texto de cuatro párrafos acompañado por un par de fotografías de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina. La publicación se volvió viral en cuestión de horas por el contenido y el sentimiento que transmitió a los aficionados, especialmente después de que el delantero terminó el torneo como el segundo máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, solo por detrás de Kylian Mbappé, líder del registro con 22 anotaciones.

La derrota ante España representó la segunda final de Copa del Mundo perdida por Lionel Messi. La primera ocurrió en Brasil 2014, cuando Argentina cayó ante Alemania, también en tiempo extra. Aunque conquistó el título en Qatar 2022, posiblemente el último partido de su carrera en los Mundiales terminó con una derrota este domingo 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey, donde la Albiceleste no logró realizar un disparo claro a portería frente al dominio de la Roja.

“Siempre vas a ser el mejor Leo Messi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleas hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único. Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”, escribió Antonela Roccuzzo a través de sus redes sociales.

El mensaje de Antonela Roccuzzo superó los 3 millones 700 mil “me gusta” y acumuló al menos 114 mil comentarios de aficionados de Lionel Messi y seguidores de la modelo, quienes expresaron su apoyo al futbolista tras la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo están casados desde 2017, aunque su historia de amor comenzó en la década de los 90, cuando ambos eran niños en Rosario. El delantero se mudó a España a los 13 años para incorporarse al Barcelona e iniciar su carrera profesional en el año 2000, pero el vínculo entre ambos permaneció. En 2005 volvieron a encontrarse y dos años después iniciaron su relación, que con el paso del tiempo se convirtió en una de las historias más conocidas del deporte.

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