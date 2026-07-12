México, un parteaguas para Bellingham

Jude Bellingham se une a una lista histórica con Pelé, Maradona y Mbappé tras marcar dobletes consecutivos

Bellingham marca doblete en el Azteca. | Reuters.

Inglaterra avanzó a las Semifinales de la Copa Mundial 2026 luego de superar a Noruega por 1-2 en tiempos extra, en un partido donde nuevamente apareció la figura de Jude Bellingham. Después de marcar dos goles frente a México en los Octavos de Final, Bellingham volvió a firmar otro doblete ante Noruega en los Cuartos de Final, guiando a Inglaterra a la siguiente ronda. LEE LA NOTA COMPLETA

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