Pochettino quiere que Estados Unidos iguale las historias de Corea del Sur y Marruecos en el Mundial

El técnico de Estados Unidos tomó como referencia lo hecho por Corea del Sur en 2002 y Marruecos en 2022 para aspirar a lo grande con el USMNT

Pochettino sueña con el USMNT para el Mundial | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Mauricio Pochettino fijó la meta de la selección de Estados Unidos rumbo al Mundial 2026 y dejó claro que no piensa en un papel secundario para el equipo anfitrión. En una entrevista con L’Equipe, el técnico argentino sostuvo que el torneo en casa abre una posibilidad para competir por algo más que el pase a la ronda eliminatoria.

Cuando fue consultado sobre el objetivo del representativo estadounidense en el Mundial, su respuesta fue directa: “¡Ganar!”. Pochettino explicó su postura al señalar que en Estados Unidos la exigencia de cualquier disciplina parte de esa idea y remarcó que “el fútbol no es una excepción”.

El entrenador consideró que su plantel tiene elementos para construir una campaña larga y poner al país en una instancia que nunca ha alcanzado bajo el formato moderno del torneo. En esa línea, apuntó que el respaldo del público puede empujar al grupo en un escenario donde la localía suele marcar diferencia.

Pochettino incluso trazó un paralelo con selecciones que rompieron previsiones en otras ediciones. “Partiendo de que contamos con un grupo de calidad, con una mentalidad fuerte y el apoyo de la afición local, todo está preparado para generar energía positiva e intentar repetir lo que Corea del Sur y Marruecos lograron en 2002 y 2022”, afirmó.

Estados Unidos compartirá sector con Paraguay, Australia y el ganador de la ruta C del repechaje europeo, en la que siguen con vida Turquía, Eslovaquia, Rumania y Kosovo. En el entorno del torneo, el cuadro estadounidense aparece por debajo de varias potencias, sobre todo si avanza a una fase en la que podría cruzarse con selecciones como España o Francia.

Aun con ese panorama, el técnico insistió en que el desarrollo de un Mundial no siempre responde a los pronósticos. “En el fútbol, la lógica tiene un papel limitado”, dijo. En el mismo sentido, añadió que “no existen ecuaciones matemáticas para predecir el resultado” y que una campaña de este tipo también obliga a “gestionar las emociones”.

Pochettino profundizó en esa visión con otra definición sobre la naturaleza del juego. “Es una buena mezcla de lógica e ilógica, racionalidad e irracionalidad”, señaló, antes de volver al punto que considera central para su selección: convertir la calidad del plantel y el entorno en una inercia que le permita competir partido a partido.

Durante la conversación también fue cuestionado sobre asuntos fuera del campo y marcó distancia de un posicionamiento público desde su cargo. “Estoy dispuesto a escucharlos, pero no me corresponde hablar de política”, expresó. A la vez, dejó una postura personal al asegurar: “Como ser humano, puedo decir que estoy en contra de toda forma de injusticia”, aunque aclaró que no considera adecuado usar la plataforma de la federación para difundir sus ideas.

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