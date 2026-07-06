Resultados octavos de final Mundial 2026: resumen, goles y marcadores del 5 de julio

Así quedaron los partidos entre Brasil y Noruega y el México vs Inglaterra de los octavos de final en la Copa del Mundo

México al final del partido | Ale Suárez Claro Sports

El domingo 5 de julio se disputó el segundo día de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Como todos los días en esta ronda, tenemos dos encuentros y en Claro Sports te contamos qué pasó en cada uno de ellos.

A primera hora, en el estadio que recibirá la final, Brasil y Noruega definieron el primer boleto a cuartos de final del día, cerrando la jornada en la CDMX, mientras que Inglaterra eliminó a México del torneo. Los ganadores de estos partidos se medirán en la siguiente ronda en Miami, en partido programado para el sábado 11 de julio.

Resultados de los octavos de final del 5 de julio en el Mundial 2026

Brasil 1-2 Noruega

Por primera vez en su historia, Brasil acumula seis Mundiales sin ser campeones, ya que la verdeamarela perdió 2-1 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey ante Noruega. Desde el título de 2002, solo en 2014 llegaron siquiera a las semifinales, cayendo en cuartos en 2006, 2010, 2018 y 2022. No había sido la mejor presentación de Brasil, empatado con Marruecos en el debut y necesitando remontar con un gol en el tiempo de compensación para superar a Japón en Houston, pero el domingo se les acabó la suerte, con doblete de Haaland en los últimos 15 minutos del partido para que la selección brasileña se quede sin cuartos de final por primera vez desde 1990.

Noruega ahogó el grito de gol apenas al minuto 3. Patrick Berg había vencido a Alisson, pero se anuló el tanto porque en el pase previo, Alexander Sorloth estaba en posición adelantada. Poco a poco Brasil se fue adueñando del partido y al minuto 14, el VAR concedió un penalti por falta de Kristoffer Ajer a Matheus Cunha que originalmente no se había pitado. Tomó la pelota Bruno Guimarães, pero Orjan Nyland no se movió a los cambios de ritmo en la carrera y recostó a su izquierda para atajar el penalti.

Para la segunda parte, hubo varias ocasiones claras en ambos arcos. Haaland tuvo una por la hora de juego, mientras que Bruno Guimarães falló una en el área chica y Endrick desperdició un genial pase de Vinicius que le dejó mano a mano con el portero, pero el mal control le cerró el ángulo y falló ante la salida de Nyland. Finalmente llegó el tanto a 11 minutos del tiempo cumplido. Tras la pausa de hidratación y el ingreso de Neymar, Haaland saltó a segundo poste y de cabeza marcó el 1-0. Al minuto 90, llegó el doblete de Haaland, con un zurdazo desde fuera del área. Neymar recortó distancias con un penalti sobre la hora, pero fue demasiado tarde.

El gol de Haaland ante Brasil | REUTERS/Dylan Martinez

México 2-3 Inglaterra

Inglaterra eliminó a México del Mundial 2026 tras imponerse 3-2 en los octavos de final disputados en el Estadio Ciudad de México. El Tricolor tuvo momentos de dominio, generó llegadas claras y encontró respuestas con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero los errores defensivos y la efectividad inglesa terminaron marcando la diferencia en el partido.

El conjunto mexicano inició con buen ritmo, control del balón y aproximaciones constantes, aunque fue Inglaterra quien abrió el marcador con un doblete de Jude Bellingham en el primer tiempo. México respondió antes del descanso con un gol de Julián Quiñones tras un rebote en tiro libre, mientras que Raúl Jiménez también tuvo opciones claras frente a la portería.

En la segunda mitad, Inglaterra amplió la ventaja con un penal de Harry Kane, aunque México volvió a meterse al partido con otra anotación de Raúl Jiménez desde los once pasos. Con superioridad numérica tras la expulsión de Jarell Quansah, el Tricolor buscó el empate hasta el final, pero no logró igualar el marcador y terminó despidiéndose del torneo en octavos de final.

México, eliminado del Mundial 2026. | Ale Suárez Claro Sports.

Tiempos extra o penales: los criterios de desempate para clasificar a los cuartos del Mundial 2026

Los empates dejan de existir en la Copa del Mundo una vez que termina la fase de grupos. En los partidos de eliminación es ‘matar o morir’: algún equipo se va a casa y otro seguirá en el camino a la final de Nueva York. Tiene que haber un ganador.

Para ello, la FIFA define en su reglamento que si hay empate en 90 minutos, no se avanza a penaltis directo, como sucede en algunos torneos. Primero, hay prórroga: dos tiempos extra, de 15 minutos cada uno. En caso de que se mantenga el empate, tras la media hora adicional, ya se procede a la tanda de penaltis.

Agenda del 6 de julio: los partidos del Mundial de este lunes

El 6 de julio es el penúltimo día de los octavos de final, con dos encuentros para el lunes. Estos son los horarios y canales:

Portugal vs España | Estadio Dallas México: 13:00 horas por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX. Centroamérica: 13:00 por Tigo Sports y FOX. Estados Unidos: 15:00 horas (ET) y 12:00 (PT) por FOX y Telemundo. Colombia: 14:00 horas por D Sports. Argentina: 16:00 horas por D Sports.

Estados Unidos vs Bélgica | Estadio Seattle México: 18:00 horas por ViX. Centroamérica: 18:00 por Tigo Sports. Estados Unidos: 20:00 horas (ET) y 17:00 (PT) por FOX y Telemundo. Colombia: 19:00 horas por D Sports. Argentina: 21:00 horas por D Sports.



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