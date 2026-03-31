Roberto Martínez disipa dudas sobre la lesión de Cristiano rumbo al Mundial 2026: “No es nada grave”

El técnico de Portugal confirma que la lesión es leve, destaca sus 25 goles en 30 partidos y sostiene que los estándares son iguales para todos

El estratega de los lusos puso calma en la situación de CR7 | Imago7

La selección de Portugal encara la recta previa al Mundial de 2026 con una certeza clara: Cristiano Ronaldo sigue siendo el eje del equipo. A pesar de su ausencia en la reciente Fecha FIFA de marzo, en la que los lusos enfrentaron a México en la reapertura del Estadio Azteca, el foco se ha mantenido en su estado físico y en el rol que desempeñará en su sexta participación mundialista.

El delantero del Al Nassr no fue convocado tras sufrir una molestia muscular en el tendón de la corva el pasado 28 de febrero, situación que encendió cuestionamientos sobre su resistencia física a los 41 años. Durante ese periodo, Ronaldo trabajó por separado en Arabia Saudita, priorizando la recuperación y evitando riesgos en partidos de preparación.

En medio de ese escenario, el entrenador de la selección, Roberto Martínez dejó claro que la lesión no representa una preocupación para el equipo ni para el futbolista. “Tiene una lesión leve y probablemente volverá a jugar y a entrenar la semana que viene. No es nada grave”, explicó, descartando cualquier escenario de alarma.

Más allá del estado físico, el técnico español reforzó el peso de Ronaldo dentro del vestidor y su influencia en la dinámica del grupo. “Cristiano es nuestro capitán, un modelo a seguir y un jugador con muchas ganas. No es solo un jugador de 41 años; es un jugador con ganas de mejorar cada día. Está demostrando ser un capitán ejemplar y una inspiración para los jugadores más jóvenes”, señaló.

El respaldo también se sostiene en datos concretos de rendimiento, donde el delantero mantiene una producción goleadora constante con la camiseta de Portugal. “Y sobre el terreno de juego, ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos. Evaluamos a los jugadores día a día, sesión a sesión, y los estándares en la selección nacional son los más altos para todos”, afirmó.

La discusión sobre un posible retiro también forma parte del entorno que acompaña al capitán portugués desde hace varios ciclos internacionales. Sin embargo, dentro del cuerpo técnico no existe una previsión ni una planificación en ese sentido. “No lo sabemos. Es difícil de decir. He aprendido rápidamente a no intentar predecir el futuro con Cristiano. Se centra en dar lo mejor de sí mismo en el presente. No hace planes para el futuro”.

Con 143 goles en 226 partidos internacionales desde su debut en 2003, Ronaldo se mantiene como el máximo referente ofensivo de Portugal en el ciclo rumbo a 2026. El equipo ya tiene definido su grupo en el torneo, donde enfrentará a Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje entre República Democrática del Congo y Jamaica este martes 31 marzo. En ese escenario, la figura del capitán continúa intacta dentro del proyecto deportivo que dirige Martínez.

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