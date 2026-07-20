Rodri ganó el Balón de Oro, pero los números se lo dan a Messi

A sus 39 años, el argentino volvió a desafiar la lógica liderando los principales registros ofensivos del Mundial 2026

Los números de Messi, mejores que los de Rodri. | Reuters.

Lionel Messi volvió a demostrar por qué su nombre está escrito entre los más grandes de la historia del futbol. En la Copa del Mundo 2026, el argentino firmó un torneo individual extraordinario que lo dejó como líder en prácticamente todos los rubros ofensivos según datos y estadísticas de Sofascore. Más allá de no poder levantar el trofeo en la final contra España, Messi terminó ampliando una colección de registros que parecen inalcanzables. Lee la nota completa aquí.

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