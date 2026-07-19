Ronaldo da a su favorito para ganar el Mundial

Ronaldo da a su favorito para el Mundial | EVRIM AYDIN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

España y Argentina se enfrentan este domingo en una de las finales con mejor narrativa de las últimas décadas. La vigente campeona, contra el amanecer de una generación dorada que busca la segunda estrella para España. El último baile de Messi ante el primer gran desafío de Lamine Yamal en el rol de estrella.

Ronaldo, una de las figuras más importantes de la historia de los mundiales, señaló a su favorito para la final: “España gana, y fácil. Siempre fueron los favoritos junto a Francia”, afirmó el ex futbolista. LEE LA NOTA COMPLETA

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