Tuchel admite que la derrota ante Argentina “seguirá doliendo” pese al tercer lugar

Thomas Tuchel reconoció que el tercer lugar deja aspectos positivos para Inglaterra de cara al futuro

Thomas Tuchel celebra el tercer lugar del Mundial | Reuters

La victoria sobre Francia le dio a Inglaterra el tercer lugar del Mundial 2026, pero no fue suficiente para borrar la eliminación sufrida ante Argentina en las semifinales. Así lo reconoció el seleccionador Thomas Tuchel, quien aseguró que el equipo puede sentirse orgulloso por haber conseguido la mejor actuación inglesa en una Copa del Mundo fuera de casa, aunque admitió que el objetivo siempre fue disputar la final y levantar el título.

El técnico alemán recordó que el grupo se fijó una meta desde el inicio del proceso y que quedarse a un paso del partido decisivo dejó una marca difícil de olvidar. “Es la primera medalla en 60 años y el primer Mundial fuera de casa. Espero que los jugadores puedan sentirse orgullosos de eso con el tiempo. Somos muy competitivos y casi no nos permitimos estar orgullosos del tercer lugar porque hace 18 meses nos fijamos el objetivo más alto. Queríamos llegar a la final y ganar el Mundial. Es muy doloroso cuando no lo consigues. El dolor permanecerá por un tiempo. La cicatriz se quedará. Así es el deporte de alto nivel”, afirmó.

Pese a esa sensación, Tuchel destacó la respuesta de sus futbolistas en el duelo por el tercer puesto, especialmente por las condiciones físicas con las que llegó el equipo tras la semifinal frente a Argentina. “Tuvimos un día menos de preparación, recorrimos miles de kilómetros más que el rival, veníamos de la altura, del calor, de una prórroga y de jugar con diez hombres. Una y otra vez encontramos la manera. Era normal para nosotros mostrar esa mentalidad y sufrir. Hay mucho de qué sentirse orgullosos, aunque una parte de nosotros no será completamente feliz porque nuestra ambición era la más alta”, explicó.

El entrenador también consideró que la reacción del equipo fue la mejor respuesta a las críticas que surgieron tras la derrota frente a la Albiceleste. “Ayer parecía que habíamos quedado eliminados en la fase de grupos y 24 horas después conseguimos el mayor éxito en 60 años. Creo que el drama por lo que pasó contra Argentina fue demasiado grande, pero eso forma parte del fútbol. Lo mejor que puedes hacer es responder en la cancha y conseguir la siguiente victoria. Hablar no te da puntos ni triunfos”, señaló.

Tuchel reconoció que la eliminación sigue siendo una carga personal, sobre todo por las decisiones que tomó durante la semifinal. “Lo que pasó en esos minutos contra Argentina es mi responsabilidad. Mis cambios de estructura y mis sustituciones no tuvieron el efecto que esperaba. Lo hice con una idea clara, pero no funcionó. Asumo la culpa y la responsabilidad. El dolor permanecerá conmigo y con los jugadores; la cicatriz también”, manifestó.

Aun así, el estratega aseguró que el trabajo realizado durante las siete semanas del torneo deja una base para el futuro. Destacó que el equipo construyó una identidad competitiva que no piensa negociar, aunque reconoció que aún existen aspectos por corregir. “Necesitamos jugar mejor bajo presión, manejar mejor los partidos, tomar mejores decisiones y defender de forma más disciplinada. Ese será nuestro trabajo para los próximos meses”, indicó.

El técnico también reveló que el discurso de Jordan Henderson antes del partido fue determinante para afrontar el encuentro por el tercer lugar. Según Tuchel, el mediocampista puso en perspectiva la importancia de disputar un partido mundialista y recordó al grupo que no todos tienen la oportunidad de representar a Inglaterra en un escenario de esa magnitud. “Nos ayudó de una manera impresionante. Fue muy emotivo y marcó el tono y la mentalidad con la que afrontamos este partido”, comentó.

Con el tercer lugar asegurado, Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 con una victoria sobre Francia. Sin embargo, para Thomas Tuchel el balance del torneo seguirá marcado por la semifinal perdida ante Argentina, un resultado que, según sus propias palabras, continuará presente mientras el equipo inicia la preparación para la próxima edición de la UEFA Nations League.

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