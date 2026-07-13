Solo unos pocos lo lograron: Francia podría entrar a un club histórico si se corona en 2026

Francia busca repetir la historia: si gana el Mundial 2026, se sumará al exclusivo club de campeones que disputan finales consecutivas

Francia a un paso de la historia.IMAGN IMAGES via Reuters

Francia se encuentra a un paso de hacer historia en el Mundial 2026 tras eliminar a Marruecos y avanzar a las semifinales. La selección dirigida por Didier Deschamps y comandada por Kylian Mbappé busca repetir un logro que solo unas pocas selecciones han conseguido: volver a una final de Copa del Mundo tras haber perdido la edición anterior, siguiendo los pasos de Brasil en 2002. Los franceses quieren consolidar su dominio y establecerse entre los equipos más exitosos del torneo, habiendo ganado en Rusia 2018 y cayendo en la final de Qatar 2022.

Si Francia logra imponerse en la final del Mundial 2026, ingresará a un selecto club de naciones que han conseguido disputar finales consecutivas y obtener títulos después de una derrota anterior. Además de Brasil, solo Países Bajos y Alemania han tenido rachas de finales consecutivas, aunque con distintos desenlaces. Los franceses ahora se medirán a España en las semifinales, buscando escribir un capítulo histórico que los acerque a repetir la gloria mundialista. LEE LA NOTA COMPLETA

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