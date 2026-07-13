Luis de la Fuente, previo a la semifinal ante Francia: “Somos protagonistas. No esquivamos la responsabilidad”

El técnico español analizó el duelo ante Francia, destacó los puntos a mejorar y aseguró que el gran momento de Lamine Yamal está por llegar en el Mundial 2026

De la Fuente advierte sobre Mbappé y manda mensaje a Lamine Yamal. Reuters

España llega a la semifinal del Mundial 2026 ante Francia con la confianza de haber superado sus cruces anteriores, pero consciente de los retos que plantea el equipo de Didier Deschamps. En conferencia de prensa, Luis de la Fuente explicó que aún hay aspectos por mejorar: “Hay mucho que mejorar. Es un partido de máxima exigencia, podría ser una final, como lo sería el Inglaterra-Argentina. Estamos los cuatro mejores. Hay que controlar, hay que ser contundentes, tanto en fase ofensiva como defensiva… Si te conformas con lo hecho no salen bien las cosas”.

El técnico destacó que la selección francesa ha evolucionado respecto a 2025. “Es mejor selección, los jugadores han ido creciendo. Sus características son mejoradas. Mbappé ha mejorado, Dembélé, Pedri… Todos somos mejores y los futbolistas, individualmente, también”, señaló, subrayando la necesidad de enfrentar a un rival más completo y competitivo.

De la Fuente aseguró que la responsabilidad de disputar una semifinal no resta disfrute: “Yo disfruto mucho, soy un privilegiado. La responsabilidad es paralela al disfrute. Es un privilegio estar en la situación en la que estamos, jugando un Mundial, la semifinal. Somos protagonistas. No esquivamos la responsabilidad, pero también disfrutamos de escenarios como este”.

El entrenador también hizo referencia a la experiencia previa y los aprendizajes de la Nations League 2025, donde terminaron venciendo a Francia curiosamente en la instancia de semifinales con un vibrante 5-4. “Aprendemos mucho de esos partidos, como lo habrán hecho ellos. Habrán sacado conclusiones. Trataremos de repetir los escenarios donde nos fueron favorables y corregir los que no funcionaron, como esos últimos 15 minutos donde pasamos de un 5-1 a un 5-4”.

Sobre el planteamiento táctico, De la Fuente afirmó que el equipo está preparado para enfrentar a figuras como Mbappé, Dembélé y Olise. “Lo tenemos muy, muy estudiado. Tiene futbolistas de una dimensión excepcional, pero nosotros también. El tema es imponer las características de uno, el estilo, y minimizar al rival. El más equilibrado suele estar más cerca de ganar, aunque no lo garantiza”. Asimismo, sobre las comparaciones entre selecciones, afirmó: “Francia es una gran selección, pero quién no lo piensa de Inglaterra, Argentina o España. Todos tenemos puntos fuertes y débiles y hay que aprovecharse de eso”.

Por último, el seleccionador español relativizó los comentarios sobre favoritismo, luego de que su contraparte Didier Deschamps asegurara que la Roja es el marcado favorito para pasar a la final. “Desde el principio dije que no significa nada que te digan que eres favorito o no. Nos enfrentamos dos grandes selecciones. No vale para nada lo del favorito o no”, explicó, recordando que en el fútbol la preparación y el rendimiento en la cancha son lo que define los resultados.

De la Fuente también habló de su orgullo por los jugadores que ha formado: “Orgullo del tiempo transcurrido, porque ya ha pasado mucho, pero orgullo. Somos privilegiados por el trabajo realizado y queremos seguir compitiendo. Sería una buena guinda, ganar el Mundial. Lo tenemos en la cabeza, aunque es difícil. Me repito: ¿y si sí?”.

En cuanto a Kylian Mbappé, el seleccionador español elogió su desempeño: “Mbappé ha sido criticado esta temporada, pero yo soy un admirador de los grandes futbolistas y Kylian es un gran jugador mundial”. Y sobre Lamine Yamal, quien cumple 19 años, envió un mensaje de calma: “Fuera ansiedad, que disfrute. El gran día de Lamine está por llegar. Espero que sea mañana y sino en la final, si podemos pasar”.

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