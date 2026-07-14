Deschamps acepta la derrota ante España y lanza ‘dardo’ al trabajo del árbitro: “Si digo algo, pareceré un llorón”

El técnico de Francia valoró el desempeño del equipo, la superioridad de España y el trabajo arbitral del salvadoreño Iván Barton

Deschamps destaca errores, entrega y superioridad española. Reuters

Francia quedó fura de la lucha por el título del Mundial 2026 tras perder 2-0 frente a España en las semifinales, y Didier Deschamps, técnico del combinado francés, ofreció declaraciones detalladas sobre el desempeño de su equipo y el contexto de la derrota.

El entrenador reconoció en conferencia de prensa tras el partido la superioridad del rival y señaló que, a pesar de la frustración, no buscará justificaciones externas: “Evidentemente, hay mucha decepción. Los jugadores están desilusionados porque, aunque teníamos muchísima ambición por llegar a la final, cometimos errores y tenemos que ver qué ha pasado. Esto duele, nos trajo problemas y era una posible final, pero España mostró algo más, por supuesto; fue superior a Francia”.

Sobre el manejo mental del equipo después de la eliminación, Deschamps indicó: “Más allá de que esto demore dos o tres días, hicimos todo lo que podíamos para estar ahí, para llegar a la final. La decepción está ahí y es un golpe enorme. Hubo algunos errores técnicos que los españoles aprovecharon muy bien mediante las anticipaciones de los pases, y eso nos obligó a defendernos. No pudimos tener el protagonismo que queríamos; tuvimos problemas ofensivos sumados al buen trabajo defensivo de España”.

El entrenador además lanzó un ‘dardo’ sobre la labor del árbitro salvadoreño Iván Barton durante el encuentro: “¿El arbitraje? Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos. Pero les pregunto si el árbitro está a la altura de la tarea de arbitrar una semifinal. Está el penalti, pero eso no es todo; se suma a todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos”, subrayando la importancia de mantener la compostura y la disciplina incluso en la derrota.

Deschamps también destacó la entrega y el carácter de sus jugadores: “España fue eficiente y aprovechó sus oportunidades. Nosotros buscamos reaccionar, pero no logramos traducir nuestra intención en goles. Este grupo ha demostrado carácter, talento y compromiso. El aprendizaje es enorme y servirá para próximas competencias internacionales”.

Con la mirada puesta en el futuro, Didier Deschamps reconoció la experiencia adquirida en la Copa del Mundo y la necesidad de aprender de los errores: “Todo el mundo puede tener su opinión, pero nosotros debemos centrarnos en lo que hicimos bien y en lo que podemos mejorar. La responsabilidad es nuestra”. La derrota marca el cierre del camino de Francia por el título en el Mundial 2026, dejando a España como uno de los finalistas y a Deschamps con el reto de preparar el duelo por el tercer lugar.

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