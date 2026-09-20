¡Triunfo agónico para la Hormiga! Olympiacos marca en el descuento y vence por la mínima al Levadiakos

Olympiacos venció 1-0 al Levadiakos con gol al 90+2. Hormiga González entró al 75’ y sumó minutos en el regreso al triunfo del equipo de El Pireo

Gol de Saliakas da el triunfo a los de El Pireo | Claro Sports

Olympiacos tuvo que esperar hasta el tiempo agregado para encontrar el premio a su insistencia. El conjunto de El Pireo derrotó 1-0 al Levadiakos en la Jornada 5 de la Superliga de Grecia, gracias a un cabezazo de Manolis Saliakas al minuto 90+2, en un encuentro en el que Armando ‘Hormiga’ González ingresó para disputar el cuarto de hora final.

El resultado permitió al Olympiacos volver al triunfo dentro del campeonato griego después de dos jornadas sin conseguirlo: había empatado 1-1 frente al Volos y posteriormente cayó 0-1 ante el OFI Creta. Entre ambos compromisos domésticos y este partido, los rojiblancos sí habían derrotado 2-1 al Jagiellonia en la Europa League, encuentro en el que González marcó uno de los goles.

Olympiacos domina la pelota, pero Levadiakos resiste

Olympiacos tomó la iniciativa desde el arranque, controló la pelota y llevó el encuentro hacia el campo contrario, aunque sin transformar esa posesión en ocasiones claras. Durante los primeros 15 minutos, Levadiakos se mantuvo cerca de su área, cerró los espacios y evitó que los visitantes encontraran disparos cómodos hacia la portería.

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Con el paso de los minutos, el cuadro local comenzó a soltarse. Levadiakos avisó al 21’ con un disparo dentro del área y volvió a acercarse al 28’ mediante un tiro-centro que obligó a intervenir a la defensa. Olympiacos respondió al minuto 32, cuando un intento de Chiquinho tomó dirección hacia el arco y terminó estrellándose en el travesaño.

El conjunto rojiblanco trató de aumentar la presión antes del descanso. Al 38’ armó un contragolpe que parecía abrir el camino hacia el primer tanto, pero una barrida defensiva cortó la acción. El dominio territorial continuó durante los últimos minutos de la primera mitad, aunque el marcador permaneció 0-0 al llegar al descanso.

Levadiakos volvió del vestidor con otra postura y comenzó a presionar más arriba. Al minuto 54 estuvo cerca de aprovechar un resbalón del guardameta Stefan Ortega, quien perdió momentáneamente el control de la acción y dejó la pelota disponible para el rival, aunque logró recuperarse para impedir el gol.

Hormiga González entra y Olympiacos encuentra el gol al 90+2

Olympiacos movió sus piezas conforme avanzó el segundo tiempo, pero la falta de claridad se mantuvo. Levadiakos incluso encontró algunos espacios para aproximarse y el encuentro comenzó a acumular faltas en el medio campo. Llegado el minuto 70, el empate sin goles parecía tomar fuerza ante los problemas de ambos equipos para terminar sus jugadas.

La respuesta desde el banquillo llegó al 75’. Armando ‘Hormiga’ González entró al campo con la misión de aumentar la presencia ofensiva del Olympiacos. El mexicano venía de marcar en la victoria 2-1 sobre Jagiellonia en su estreno dentro de la Europa League y había sido destacado por el técnico Imanol Alguacil antes del encuentro contra Levadiakos.

González necesitó apenas un minuto para involucrarse en una acción de peligro. Al 76’ recibió una oportunidad dentro de la ofensiva visitante y sacó un remate que fue bloqueado por la defensa. Después tuvo menos contacto con la pelota, pero su presencia ayudó a que Olympiacos colocara más jugadores cerca del área mientras buscaba romper el cero.

Los visitantes cargaron el juego hacia adelante durante los últimos diez minutos. Olympiacos cerró el encuentro instalado en territorio rival, aunque Levadiakos todavía dispuso de un tiro de esquina al 85’ y resistió los ataques hasta que el partido entró en los cuatro minutos añadidos.

Cuando el empate parecía definitivo apareció Manolis Saliakas. Al 90+2, Remo Freuler mandó un centro desde el sector izquierdo y el defensor griego atacó el segundo poste para conectar de cabeza y marcar el 0-1. Olympiacos salvó así un partido en el que tuvo problemas para generar peligro durante largos periodos y se llevó tres puntos de Levadia, mientras la Hormiga González sumó nuevos minutos en su proceso de adaptación al fútbol griego.

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