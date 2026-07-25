Vozinha, nuevo jugador del Colo Colo tras su participación con Cabo Verde en el Mundial

El portero de Cabo Verde, figura en el Mundial 2026, firmará por seis meses con opción de renovar por un año

Vozinha, nuevo jugador de Colo Colo | Reuters

Colo Colo acordó la incorporación de Vozinha para reforzar su portería durante el segundo semestre de la temporada. El guardameta de Cabo Verde llegará como agente libre y firmará un contrato por seis meses, con una opción para extender el vínculo por un año, según información de ESPN.

A sus 40 años, Josimar José Évora Dias afrontará su primera experiencia en el fútbol sudamericano. El arquero se integrará al conjunto chileno mientras el club compite por la Liga de Primera y la Copa Chile, además de buscar una plaza para la próxima edición de la Copa Libertadores.

La directiva de Colo Colo respaldó la contratación por el estado físico y competitivo del portero. “Deportivamente está muy apto, está en condición, así que por eso lo traemos”, explicó uno de los representantes del club sobre la decisión de incorporarlo a los medios locales.

Vozinha llegará a Chile después de participar con Cabo Verde en el Mundial. El guardameta disputó cuatro encuentros, recibió cinco goles, registró dos porterías sin anotación y realizó 18 atajadas durante el recorrido de su selección.

Su primera aparición en el torneo fue ante España, en el arranque del Grupo H. El portero realizó siete intervenciones para sostener el empate sin goles frente al equipo que posteriormente conquistó el campeonato. Cabo Verde continuó su participación con un empate 2-2 ante Uruguay y otro 0-0 frente a Arabia Saudita. Esos resultados le permitieron avanzar a la ronda de dieciseisavos de final, donde se enfrentó a Argentina.

La selección africana quedó eliminada tras perder 3-2 en la prórroga ante el conjunto encabezado por Lionel Messi. Después del partido, Vozinha destacó el recorrido de su país y el significado de competir en el torneo. “Venimos de un país muy pequeño, de un país pobre, sin muchas condiciones, pero también de un pueblo resiliente”, expresó el guardameta después de la eliminación.

El camino de Vozinha

Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, en la isla de San Vicente, Vozinha tuvo que esperar hasta los 26 años para firmar su primer contrato profesional. Antes de consolidarse en el fútbol, trabajó como recolector de basura en Cabo Verde. Su carrera comenzó en 2007 y posteriormente continuó en Angola. Más adelante dio el salto al fútbol europeo, donde defendió las porterías del Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y AS Trencin de Eslovaquia.

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Durante la temporada anterior militó en el GD Chaves, club de la segunda división portuguesa. Su paso por ese equipo antecedió a su participación mundialista y al acuerdo alcanzado con Colo Colo. La llegada al Cacique también le abre la posibilidad de disputar la Copa Libertadores en 2027. Para ello, el equipo deberá conseguir su clasificación durante el cierre de la temporada chilena.

Vozinha se incorporará al único club de Chile que ha conquistado la Copa Libertadores. Colo Colo buscará aprovechar su experiencia internacional en la lucha por las competencias que mantiene abiertas durante el segundo semestre.

El portero también llega después de convertirse en uno de los referentes de la selección de Cabo Verde. Tras el Mundial, miles de aficionados recibieron al plantel y concentraron parte de sus muestras de reconocimiento en Vozinha y Sidny Lopes Cabral.

Su fichaje representa un nuevo capítulo en una trayectoria que comenzó en Cabo Verde, pasó por distintos campeonatos de Europa y ahora continuará en Sudamérica. El contrato inicial será hasta el final de la temporada, mientras que la renovación dependerá de la opción incluida en el acuerdo.

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