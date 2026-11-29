Otros cuatro colombianos han conseguido alzar el título del certamen continental en dos oportunidades, como lo acaba de conseguir el extremo.

Jhon Arias, campeón de Copa Libertadores 2026 | Reuters | Gemini

Palmeiras se coronó campeón de la Copa Libertadores 2026 al derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en el Estadio Centenario, esto en Montevideo. Jhon Arias, colombiano de la plantilla del equipo brasileño, alzó de nuevo este título que había conseguido hace tres años precisamente.

Cuando vestía los colores de Fluminense, el chocoano consiguió por primera vez la gloria continental en 2023. En aquella ocasión disputó 13 partidos, hizo 2 goles y 3 asistencias. Con Palmeiras su rendimiento fue algo similar, pues jugó la misma cantidad de compromisos con 3 anotaciones y 3 asistencias.

Ahora bien, con esa segunda consagración en el torneo, el extremo ingresó a una selecta lista de colombianos que lo han logrado también, uno de ellos con dos equipos del rentado local. Sin duda otro hito más que consigue Arias en su carrera, quien actualmente es uno de los futbolistas ‘cafeteros’ más relevantes en el exterior.

Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba con Boca Juniors

Tanto el zaguero como el arquero hicieron parte de la nómina campeona de Copa Libertadores del 2000 y 2001 con Boca Juniors, motivo por el cual ambos son considerados ídolos en el elenco argentino. En el 2000, el ‘xeneize’ disputó la final contra Palmeiras y desde los penales alzó el título, mientras que en el año siguiente venció a Cruz Azul también desde los doce pasos.

Otro colombiano que hizo parte de esas plantillas fue Mauricio Serna, aunque en 2001 no disputó ningún minuto por una lesión delicada que sufrió en una de sus rodillas. Hay quienes le suman esa consagración también y hay otros que no. Lo cierto es que en el 2000 también fue pieza clave.

Alexis Henríquez, único bicampeón en dos equipos colombianos

El hoy asistente técnico de Lucas González en Nacional tiene un registro envidiable y es que es el único futbolista colombiano que es campeón de la Copa Libertadores con dos escuadras distintas del país. La primera la consiguió en 2004 en la histórica hazaña del Once Caldas ante Boca Juniors. La otra se data en 2016 cuando el elenco paisa venció a Independiente del Valle.

Orlando Berrío en Colombia y Brasil

Berrío también hizo parte de la plantilla que se coronó campeona en 2016 con Nacional ante Independiente del Valle. Inclusive el atacante fue uno de los jugadores más importantes con mayor participación directa de gol con 4 anotaciones y 3 asistencias. El otro título de Libertadores que tiene llegó en 2019 cuando vestía la camiseta de Flamengo.

Así las cosas, Jhon Arias es el quinto colombiano que logra alzar dos títulos en la Copa Libertadores, lo que habla de su jerarquía a nivel del continente. Ahora el chocoano tiene otra chance de sumar otro título, aunque sería a nivel local en Brasil porque Palmeiras es finalista de la copa de allá.

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