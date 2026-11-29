El combinado ‘cafetero’ buscará pasar rápidamente la página, después de haber perdido contra Serbia en la última fecha de la fase de grupos.

Horario Egipto Vs Colombia/ Claro Sports.

La Selección Colombia terminó segunda del grupo L del Mundial sub 17, por tal motivo se tendrá que enfrentar a Egipto en los dieciseisavos de final de la cita orbital que se juega por estos días en Doha, Qatar. En Claro Sports les traemos todos los pormenores del juego entre sudamericanos y africanos en esta llave.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Egipto vs Colombia del Mundial sub 17 Qatar 2026

El partido entre Egipto y Colombia, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2017 se jugará el próximo martes 1 de diciembre del 2026. Dicho juego será a partir de las 10:00 de la mañana en horario colombiano.

El duelo entre africanos y sudamericanos se podrá ver a través de Ditu y la aplicación del Canal RCN. No obstante en Claro Sports tendrá también todos los detalles del juego: minuto a minuto y crónica.

Alineaciones probables: así juega Egipto vs Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial sub 17

Así formaría Egipto: Malek Amr; Mohamed El Sayed, Adel Alaa, Adam Youssef, Mohamed Gamal; Ahmed Beshir, Omar Abdelrahim; Yousef Abdullah, Ahmed Safwat, Daniel Tamer y Khaled Mokhtar.

Malek Amr; Mohamed El Sayed, Adel Alaa, Adam Youssef, Mohamed Gamal; Ahmed Beshir, Omar Abdelrahim; Yousef Abdullah, Ahmed Safwat, Daniel Tamer y Khaled Mokhtar. Así formaría Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Jhan Moreno, Juan Fori, Anderson Murillo; Jose Escorcia, Simón Rojas, Miguel Agamez, Jackie Muñoz; Luis Maturana y Matías Caicedo.

Antecedentes del Egipto vs Colombia y últimos resultados

En cuanto a la categoría sub 17, es la primera vez que Egipto y Colombia se van a ver las caras. En cuanto a la categoría de Mayores se registran dos amistosos: 1-1 en 1990 y 0-0 en el 2018. En cuanto a otras categorías, el 30 de septiembre la selección sudamericana venció a la africana 2-1 con goles de Jhan Moreno y Edwin Echeverría.

Egipto arribará a este partido después de golear 4-1 a Panamá en la última fecha de la fase de grupos, triunfo con el cual aseguró su lugar en estos dieciseisavos de final. Mientras tanto Colombia tropezó con Serbia en esa tercera jornada del Mundial 0-1 y quedó segunda de su casillero.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito entre Egipto y Colombia para ganar los dieciseisavos en el Mundial sub 17?

En estas llaves que se definen a partido único, es difícil definir qué equipo puede ser el favorito para quedarse con el pasaje a los octavos de final. Sin embargo Colombia parte con una ligera ventaja, con un 39% de probabilidad podría quedarse con el triunfo, frente al 32% que presenta Egipto. El partidazo que se avecina es uno de los mejores de esta fase y se esperan miles de emociones.

¿Cuál sería el rival de Colombia en los octavos de final del Mundial sub 17?

Cuadro Mundial sub 17

Según el cuadro para lo que resta del Mundial sub 17, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y final, ya está marcado el camino de Colombia, si continúa en la lucha por el título. De entrada si el conjunto ‘cafetero’ vence a Egipto, en la próxima ronda del certamen se medirá al ganador de la llave entre Corea del Sur y Japón.

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