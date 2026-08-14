Una nueva etapa: Mineiro oficializa la llegada de Kevin Castaño

El mediocampista fue al Mundial con la Selección Colombia, pero únicamente disputó 14 minutos en 5 juegos.

Kevin Castaño, nuevo jugador de Mineiro/ @Atletico.

Después de ser parte de la delegación de la Selección Colombia que jugó el Mundial de 2026 y haber sido apartado por el River Plate de Eduardo Coudet, Kevin Castaño definió su futuro, el mediocampista de primera línea fue oficializado este viernes 14 de agosto como nuevo jugador del Atlético Mineiro de Brasil.

El cuadro ‘Millonario’ no iba a tener en cuenta al colombiano para lo que restaba del año y decidió cederlo al elenco brasilero. La operación se realizó con un préstamo por 5 millones de dólares, la compra será obligatoria y será por el 50% de los derechos del futbolista antioqueño, un movimiento en el que el que más sale beneficiado es el profesional.

El futbolista la estaba pasando mal deportivamente en el elenco de ‘La Banda Cruzada’. Desde hace unas semanas la dirigencia del club y el técnico Eduardo ‘Chacho’ Coudet apartaron a ciertos jugadores, según ellos por bajo rendimiento en la campaña anterior y por tal motivo también entraban en el grupo de transferibles, varios de ellos ya han salido de la institución.

Kevin Castaño agora é 𝐆𝐀𝐋𝐎! 🇨🇴



Com 25 anos e a disputa da última Copa do Mundo no currículo, o volante colombiano é o novo reforço Atleticano. Castaño chega por empréstimo de um ano junto ao River Plate, com opção de compra ao final do vínculo.



Seja muito bem-vindo, Kevin… pic.twitter.com/G6647fr61h — Atlético (@Atletico) August 14, 2026

A pesar de ser uno de los jugadores más criticados en Colombia, precisamente por la actualidad que vivía en ese momento en River Plate, Castaño hizo parte de la nómina de convocados por Néstor Lorenzo al Mundial 2026. Los comentarios que habían por él para la cita orbital, respondieron con el número de minutos que jugó en la cita orbital, en 5 partidos únicamente disputó 14 minutos ante Portugal en Miami.

Kevin llegó a Argentina, para vivir su primera experiencia futbolística en dicho país, por pedido explícito de Marcelo Gallardo en su momento. El colombiano hacía parte de las filas del Krasnodar de Rusia, después que el ‘Millonario’ desembolsó una cifra cerca a los 15 millones de dólares, el mediocampista no cumplió las expectativas.

El debut de Kevin Castaño con Atlético Mineiro, se podría dar este mismo fin de semana. El domingo 16 de agosto reciben a Gremio, en una jornada más del Brasileirao 2026. De no hacerlo allí, se extenderá hasta el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante RB Bragantino de locales, global en la que van arriba 0-1.

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