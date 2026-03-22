¡Luis Chávez está de vuelta! El mediocampista aún sueña con el Mundial 2026 tras su recuperación

El mexicano se quedó en la banca en la derrota del Dinamo de Moscú ante el Zenit en Rusia

Chávez, ¿podría estar en el Mundial? | Imago7.

¿Un respiro para el Vasco? Luego de las lesiones de Luis Malagón y Marcel Ruiz, la selección mexicana tiene buenas noticias. El sábado 21 de marzo, Santiago Gimenez volvió a las canchas con el Milan, mientras que el domingo 22 del mismo mes, Luis Chávez fue convocado tras superar su lesión en la rodilla, pero se quedó en la banca con el Dinamo de Moscú dentro de la Premier League de Rusia.

El futbolista fue incluido en el banquillo para el duelo ante el Zenit, partido que terminó con derrota de 3-1 para el Dinamo. A pesar de su presencia en la lista, Chávez no tuvo participación y deberá esperar para concretar su esperado regreso.

La recuperación del exjugador de Pachuca ha sido larga. Chávez sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior derecho durante la Copa Oro 2025, una lesión que lo dejó fuera de actividad por varios meses y lo marginó de la selección mexicana en ese periodo.

El último partido que disputó fue el 22 de junio ante Costa Rica, donde jugó los 90 minutos. Antes de ese encuentro, había tenido poca actividad en el torneo, sin participación en el debut ante República Dominicana y con apenas 18 minutos frente a Surinam.

Durante su proceso de rehabilitación, el mediocampista trabajó para recuperar ritmo y condición física, con el objetivo de volver a competir en el fútbol europeo. Su regreso a una convocatoria representa un paso importante en ese proceso y, sobre todo, para alimentar su deseo de formar parte de la convocatoria azteca para la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Luis Chávez?

Luis Chávez ya está disponible para el Dinamo de Moscú, pero aún no ha recibido minutos tras su regreso. Se espera que pueda volver a la actividad después de la fecha FIFA de marzo, una vez que el cuerpo técnico considere que está listo para competir.

El Dinamo de Moscú se ubica en la séptima posición de la liga rusa con 30 puntos tras 21 jornadas, y el regreso de Chávez podría ser clave para reforzar el mediocampo en la recta final de la temporada, misma que concluye a dos semanas del inicio del Mundial 2026.

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