¡Imágenes sensibles! Ronaldo cae sobre su brazo y sufre una luxación

Ronaldo Strada sufrió una luxación en el codo tras una atajada ante Remo. Salió lesionado al 41’ y Bahia cayó 4-1 en el Brasileirao

El portero brasileño se va con el brazo inmovilizado | Captura @geglobo

El portero Ronaldo Strada salió lesionado este domingo 22 de marzo durante la visita al Remo, en un partido de la octava jornada del Brasileirao que terminó con derrota del cuadro tricolor por 4-1 en el Mangueirão. La escena, por la forma en que cayó sobre el brazo tras una atajada, generó impacto entre compañeros, rivales y aficionados.

La acción ocurrió en la recta final del primer tiempo, cuando Ronaldo fue al suelo para intervenir y apoyó mal el brazo en la caída. El guardameta dejó el campo con el brazo inmovilizado y el Bahía informó que sufrió una luxación en el codo. La secuencia fue descrita por la prensa brasileña como una imagen fuerte, por lo sensible del movimiento y la reacción inmediata del arquero.

La baja obligó al entrenador Rogério Ceni a mover de inmediato su portería, con João Paulo como relevo bajo los tres postes. Hasta ese momento, Bahia ganaba 1-0 gracias al tanto de Everaldo, pero poco después de la salida de Ronaldo llegó el empate y el desarrollo del encuentro cambió por completo para el visitante.

El golpe anímico también se reflejó en el marcador. Remo remontó con goles de Vitor Bueno, Gabriel Taliari en dos ocasiones y Jajá, para firmar un 4-1 que cortó el impulso del equipo baiano en la Serie A. La derrota dejó tres puntos perdidos y abrió un foco de atención sobre la portería del club en un momento sensible del campeonato.

Tras el encuentro, Rogério Ceni no escondió su molestia por la manera en que se desmoronó su equipo. El entrenador aseguró que la caída futbolística y emocional del Bahia fue “inaceptable” y admitió que la entrada de un portero en medio del partido siempre altera la dinámica, aunque evitó responsabilizar a João Paulo por el resultado. Para el técnico, el problema principal estuvo en la respuesta mental del resto del grupo.

🗣️ O goleiro Ronaldo precisou ser substituído após sofrer uma luxação no cotovelo direito. Força, Paredão! #BBMP pic.twitter.com/jFyagFiai7 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 22, 2026

En lo inmediato, la atención se centra en conocer el alcance real de la lesión y el tiempo de recuperación de Ronaldo. Por ahora, el reporte difundido por el club se limita a la luxación en el codo, sin un plazo oficial de baja, mientras que el calendario le dará a Bahia algunos días antes de volver a jugar: su próximo compromiso de liga está programado para el 1 de abril ante Athletico Paranaense en la Arena Fonte Nova.

La lesión golpea a un arquero que venía ganando espacio en un club que apostó fuerte por su continuidad. El sitio oficial de Bahia recuerda que Ronaldo de Oliveira Strada regresó a Salvador tras su paso por Atlético Goianiense, donde disputó cerca de 150 partidos oficiales, y en diciembre de 2025 que el club ejerció su compra y lo firmó hasta 2029.

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