Jhon Córdoba llega imparable a la Selección Colombia tras póker de goles en Rusia

El delantero Jhon Córdoba firmó un póker en Rusia, alcanzó 11 goles en la temporada y se perfila como pieza clave de Colombia rumbo a la Copa Mundial.

Jhon Córdoba, goleador / Photo by Mike Kireev / NurPhoto via AFP.

La Selección Colombia está lista para volver a la acción internacional con dos compromisos exigentes en el horizonte, en la antesala de una nueva edición de la Copa Mundial. Pensando en estos retos, el técnico Néstor Lorenzo convocó a lo mejor del talento nacional, destacando nombres que vienen en gran nivel, como el delantero Jhon Córdoba.

El atacante del FC Krasnodar atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema del combinado nacional, especialmente desde las Eliminatorias. Su presente en el fútbol europeo respalda su convocatoria y genera altas expectativas de cara a los próximos partidos.

Exhibición goleadora en la liga rusa

En la fecha 22 de la liga rusa, Córdoba ofreció una actuación memorable al marcar cuatro goles en la contundente victoria del Krasnodar. El encuentro, frente al FC Pari Nizhniy Novgorod, inició con un ritmo intenso y propuestas ofensivas por parte de ambos equipos, aunque el líder del campeonato impuso condiciones desde el comienzo.

El primer tanto llegó apenas al minuto seis, cuando Córdoba aprovechó un centro preciso para conectar de cabeza dentro del área y abrir el marcador. Su olfato goleador volvió a aparecer sobre el minuto 12, momento en el que se desmarcó con inteligencia y definió de pierna derecha para ampliar la ventaja.

Un partido para enmarcar

Lejos de conformarse, el colombiano mantuvo su protagonismo en la segunda mitad. Apenas reiniciado el compromiso, volvió a hacerse presente en el marcador con una gran definición, confirmando su capacidad para aparecer en momentos clave y castigar cualquier desatención defensiva.

La exhibición se cerró en el minuto 85, cuando Córdoba firmó su cuarto gol tras un robo de balón en zona rival, sellando así la goleada 5-0 de su equipo. Con este rendimiento, el delantero alcanzó los 11 goles en la presente temporada y reafirmó su condición de referente en ataque.

Una carta clave para Lorenzo

Este presente goleador no solo fortalece al Krasnodar, sino que también representa una gran noticia para la Selección Colombia. Con un delantero en estado de gracia, Lorenzo suma una alternativa de peso para enfrentar a rivales de alto nivel en la próxima fecha internacional.

La ilusión crece entre los aficionados, que ven en Córdoba a un jugador capaz de marcar diferencias y liderar el frente de ataque. Su actualidad lo posiciona como uno de los nombres a seguir en el camino hacia la Copa Mundial, donde Colombia espera ser protagonista.

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