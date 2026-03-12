Los comentarios de Wanchope que hicieron enojar a todo Alajuelense

El es entrenador de Saprissa y un llamado de atención.

El próximo martes 17 de marzo el equipo de Alajuelense recibirá en su estadio al Los Angeles FC en partido válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Tras el empate 1-1 en la ida, el equipo costarricence llega con ventaja ya que en primer lugar marcó de visitante y en segundo, jugará ante su afición donde siempre suele hacerse más fuerte.

El caso es que, tras el gran empate logrado en la ida, todo el público ve en esta la gran oportunidad de trascender y superar a uno de los siempre difíciles clubes de la MLS. Hay mucha confianza, energía de la buena, pero también hay quienes entienden que es importante bajar la efervescencia y se han encargado de hacerlo, como el caso de Paulo Wanchope.

El ex director técnico del Saprissa, y del seleccionado, habló en Tigo Sports y sorprendió a la hora de su análisis. Se mostró muy cauto y señaló que desde su punto de vista, el favoritismo que hay hoy por Alajuelense no es real: “Uno tiene que ser frío y realista de lo que pasó: yo lo que vi fue un agobio del equipo de Los Ángeles“, comentó en primera instancia.

En esa misma línea, añadió: “¿Cuántas opciones tuvo Los Angeles? Será que en otro partido, donde tengan tal vez la mitad de lo que tuvieron, hacen dos o tres goles“, explicó Wanchope a fines de dejar en claro que más allá del 1-1, el equipo estadounidense mereció la victoria y que por ello perfectamente podría conseguirlo en la revancha.

“La percepción del juego nuestra es lenta; le tocó a la Liga, le tocó a Cartaginés, y si va a ir otro equipo a ese nivel a jugar, la percepción es lenta porque no estamos habituados a eso. No estamos habituados a esa presión, a esa dinámica… El jugador nuestro tiene toda la capacidad. Anthony Hernández es un jugadorazo, pero está habituado a nuestro fútbol”, cerró.

A pesar de las poco simpáticas palabras del ex delantero y figura del país, en Alajuelense ponen la energía en otro lado: el cansancio. Detrás de ese resultado positivo se esconde una realidad que preocupa dentro del club: el exigente calendario que está afrontando el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez. Alajuelense ha tenido que competir en el torneo local y en el plano internacional con muy pocos días de recuperación, encadenando partidos, viajes largos y sesiones de entrenamiento limitadas.

El propio presidente del club, Joseph Joseph, explicó el enorme desgaste físico y logístico que tuvo el plantel antes del duelo ante LAFC. Según detalló, los jugadores disputaron un partido por el campeonato nacional en San Carlos y apenas horas después iniciaron el viaje hacia Estados Unidos: “Jugamos en San Carlos el sábado, llegamos a la 1:00 a.m. al CAR, dormimos ahí esa noche, salimos el domingo de Costa Rica para Los Ángeles. Demoramos unas ocho horas en llegar acá, hoy fue un partido intenso, demasiado exigente.

El exigente calendario de Alajuelense en 2026

Uno de los factores que explica el desgaste del equipo es la gran cantidad de partidos que ha disputado desde el inicio del año entre la Liga Nacional de Costa Rica, Copa Costa Rica y la Copa de Campeones de Concacaf. En pocas semanas, el conjunto manudo ha tenido que afrontar encuentros decisivos tanto en el torneo local como en el plano internacional, además de largos viajes entre compromisos.

A continuación, repasamos todos los partidos que ha disputado Alajuelense en lo que va del 2026:

15 de enero de 2026 | Alajuelense 2-2 Liberia | Fecha 1 Torneo Clausura 2026

| Fecha 1 Torneo Clausura 2026 18 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Fecha 2 Torneo Clausura 2026

| Fecha 2 Torneo Clausura 2026 21 de enero de 2026 | Cartaginés 1-0 Alajuelense | Fecha 3 Torneo Clausura 2026

| Fecha 3 Torneo Clausura 2026 24 de enero de 2026 | Alajuelense 1-0 San Carlos | Fecha 4 Torneo Clausura 2026

| Fecha 4 Torneo Clausura 2026 27 de enero de 2026 | Guadalupe 1-3 Alajuelense | Fecha 5 Torneo Clausura 2026

| Fecha 5 Torneo Clausura 2026 3 de febrero de 2026 | Alajuelense 0-1 Liberia | Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (ida)

| Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (ida) 7 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-1 Herediano | Fecha 6 Torneo Clausura 2026

| Fecha 6 Torneo Clausura 2026 10 de febrero de 2026 | Liberia 3-1 Alajuelense | Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (vuelta)

| Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (vuelta) 15 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-2 Sporting FC | Fecha 7 Torneo Clausura 2026

| Fecha 7 Torneo Clausura 2026 21 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 Alajuelense | Fecha 8 Torneo Clausura 2026

| Fecha 8 Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Puntarenas 2-0 Alajuelense | Fecha 9 Torneo Clausura 2026

| Fecha 9 Torneo Clausura 2026 3 de marzo de 2026 | Alajuelense 2-0 Cartaginés | Fecha 10 Torneo Clausura 2026

| Fecha 10 Torneo Clausura 2026 7 de marzo de 2026 | San Carlos 0-2 Alajuelense | Fecha 11 Torneo Clausura 2026

| Fecha 11 Torneo Clausura 2026 11 de marzo de 2026 | LAFC 1-1 Alajuelense | Concachampions 2026 · Octavos de final (ida)

