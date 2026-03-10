El torneo paralelo que inician Comunicaciones y Municipal: ¿Quién se lleva la 33?

Ambos atraviesan un gran presente y podrían verse en las fases finales.

Municipal y Comunicaciones juegan su torneo aparte. (Rojos X| Cremas X)

Desde el inicio del profesionalismo en Guatemala en 1943, ha habido dos clubes que de ahí en adelante y hasta la actualidad lograron trascender por sobre el resto: Comunicaciones vs Municipal. Los protagonistas del partido más importante del país, ni más ni menos que el ‘clásico chapín’, han gritado campeón del fútbol local en 32 oportunidades cada uno, y tras varios torneos sin hacerlo ya, buscarán en este Clausura 2026 pelear por la medalla del más ganador de la historia.

El caso es que hasta la fecha, los ‘cremas’ no se consagran como campeones desde el Torneo Apertura 2023, por lo que están completando casi tres años sin conquistas en caso de que finalicen sin poder coronar, mientras que los ‘rojos’ de Municipal gritaron campeón por última vez en el Clausura 2024, eliminando en semifinales a los ‘cremas’ y venciendo en la final a Mixco.

Por primera vez en desde 2023, se da que finalizada la primera rueda de torneo e iniciada la segunda, tanto Comunicaciones como Municipal están en medio de un presente muy auspicioso que hace ilusionar con que ambos lleguen a una definición. De todas maneras resta mucho torneo por delante y nada garantiza que en caso de meterse entre los primeros ocho luego lleguen a una final.

La última vez que Comunicaciones y Municipal definieron un título fue en el Clausura 2022. En esa ocasión, el equipo se impuso 1-0 en el global tras empatar sin goles en la primera final, la venganza de los ‘escarlatas’ llegaría en semifinales del Clausura 2024, que luego ganarían. En ese momento, los ‘cremas’ tenían 32 títulos y los de Municipal 31, logrando igualar la pizarra en dicho torneo.

Es por eso que decimos que, más allá de todo, los dos equipos más grandes del país están jugando un torneo paralelo que tiene como fin y objetivo ser campeón para además convertirse con 33 en el más ganador de la historia del país, algo que cualquiera de los dos podría conseguir en este campeonato.

Municipal tuvo dos oportunidades reciente muy favorables para coronarse campeón. Jugó y perdió ante Antigua las finales del Clausura 2025 y Apertura 2025 dejando ir las posibilidades de superar en el palmarés a Comunicaciones, que por su parte, no logró llegar a ninguna final desde la coronación en 2023.

Debería ocurrir algo muy particular para que ninguno de los dos se clasifique a los cuartos de final del Clausura 2026. Están en un buen presente y todo indica que ambos serán animadores de las instancias finales de la competencia, y ahí dependerá de qué vaya a ocurrir en relación a la posición final en la tabla, pendientes de los cruces.

Te puede interesar