¡Regresa! Chino Huerta participa en el gol del Anderlecht y se ilusiona con el Mundial 2026

El atacante mexicano, quien se mostró combativo y participativo, ingresó al minuto 76 en la derrota de su equipo ante Brujas

Chino Huerta participó en la jugada del gol del Anderlecht. | Imago7.

La jornada 6 de 10 del playoff por el título de la Liga de Bélgica representó el marco para la vuelta de César ‘Chino’ Huerta a la actividad. El mexicano se perdió cinco meses de la actual temporada 25-26 luego de una pubalgia que lo mandó al quirófano, pero el exjugador de Pumas tuvo un regreso esperanzador con miras a formar parte de la selección mexicana que disputará la Copa del Mundo 2026.

La vuelta del Chino Huerta fue celebrada por la cuenta oficial del Anderlecht quien publicó en sus redes sociales un seguimiento del mexicano previo al juego ante Brujas. Fue al minuto 76′ que Huerta volvió a pisar un terreno de juego al sustituir a Yari Verschaeren.

Happy to have you back, Chino. 🟣⚪ pic.twitter.com/uBNN07bHCx — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 3, 2026

Si bien no pudo impedir la caída de su equipo ante el líder del playoff, Chino Huerta mostró su mejor cara al no dar por perdido ningún balón y prueba de ello fue el gol del Anderlecht.

Desde el inicio de la jugada se vio batallar al Chino Huerta para recuperar el esférico. Luego de hacerlo, trató de hacer una pared con su compañero, sin embargo, fue derribado dentro del área. La ley de la ventaja se produjo ya que la pelota le cayó a Adriano Bertaccini quien sirvió para Mihajlo Cvetkovic para marcar el gol de la honra al minuto 83′.

Antes de esta anotación, el Brujas se había ido adelante 0-3 gracias a los goles de Carlos Forbs (59′) y Christos Tzolis (61′), además del autogol inicial de Mathys Angély (8′).

🚨 Mihajlo Cvetković



🇧🇪 Anderlecht 1–3 Club Brugge pic.twitter.com/5JS03Jeb0y — JustGoal (@JustGoal8) May 3, 2026

Con este resultado, el Anderlecht acumula 44 unidades en el sexto puesto del playoff por el título, mientras que el Club Brujas pelea contra Unión Saint-Gilloise por la primera posición (63 y 66 unidades de manera respectiva). No obstante, lo más sobresaliente es el regreso de un Huerta que mantiene la ilusión de disputar el Mundial 2026 con el equipo mexicano de Javier Aguirre.

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