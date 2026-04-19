Alajuelense vs Saprissa en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Alajuelense y Saprissa por la jornada 16 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Alajuelense vs Saprissa, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa! Este domingo 19 de abril, el estadio Alejandro Morera Soto será el escenario de un duelo clave por la jornada 16 del Torneo Clausura, con dos equipos que llegan con objetivos distintos pero la misma necesidad de sumar.

Saprissa afronta este compromiso ubicado en la segunda posición del campeonato. El conjunto morado busca mantenerse en la parte alta de la tabla y sostener su rendimiento en la recta final. Llega con impulso tras haber conquistado el Torneo de Copa, lo que le permitió fortalecer su confianza de cara a este tramo decisivo.

Por su parte, Alajuelense encara el clásico con la obligación de ganar. El equipo rojinegro se encuentra fuera de la zona de clasificación y necesita sumar de a tres para seguir con opciones de avanzar. Con poco margen de error, este partido aparece como una oportunidad determinante para cambiar su panorama en el torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Saprissa hoy domingo 19 de abril de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Saprissa está programado para el domingo 19 de abril a las 17:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Alajuelense vs Saprissa para la jornada 16, al momento

Ni Alajuelense ni Saprissa con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Machillo Ramírez y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense : Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez.

: Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez. Saprissa: Abraham Madriz, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor, Mariano Torres, Bancy Hernández, Jefferson Brenes, Gerson Torres, Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford

Antecedentes del Alajuelense vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Saprissa:

21 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 Alajuelense | Torneo Clausura

20 de diciembre de 2025 | Alajuelense 3-1 Saprissa | Torneo Apertura

17 de diciembre de 2025 | Saprissa 2-2 Alajuelense | Torneo Apertura

19 de octubre de 2025 | Alajuelense 2-0 Saprissa | Torneo Apertura

30 de agosto de 2025 | Saprissa 0-1 Alajuelense | Torneo Apertura

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