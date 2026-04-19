Antigua GFC vs Malacateco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Malacateco por la jornada 21 del Torneo Clausura de Guatemala.

Antigua GFC vs Malacateco, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Malacateco! Este domingo 19 de abril, el estadio Pensativo será el escenario de un duelo correspondiente a la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, con dos equipos que llegan con necesidades distintas en el cierre del campeonato. En el último enfrentamiento entre ambos, igualaron 2-2.

Antigua GFC afronta este compromiso luego de caer 0-3 ante Guastatoya en su última presentación. El equipo ha mostrado variaciones en su rendimiento en las últimas jornadas, aunque se mantiene en la zona media-alta de la tabla. En casa, buscará recuperar terreno y sumar tres puntos que le permitan consolidarse en la recta final.

Por su parte, Malacateco llega tras vencer 2-0 a Cobán Imperial, un resultado que le dio impulso en la tabla acumulada. El equipo sigue involucrado en la lucha por la permanencia y no tiene margen de error en estas últimas fechas. Cada punto es determinante, por lo que este partido representa una nueva oportunidad para sostenerse fuera de la zona de descenso.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Malacateco hoy domingo 19 de abril de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Malacateco está programado para el domingo 19 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Antigua GFC vs Malacateco para la jornada 21, al momento

Ni Antigua GFC ni Malacateco cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Minor Díaz no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC : Luis Morán, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Héctor Prillwitz, José Ardón, Alexander Robinson, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro, Andris Herrera, Oscar Santis, Agustín Maziero. DT : Mauricio Tapia

: Luis Morán, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Héctor Prillwitz, José Ardón, Alexander Robinson, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro, Andris Herrera, Oscar Santis, Agustín Maziero. : Mauricio Tapia Malacateco: Miguel Jiménez, Andru Morales, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa, Brayan Morales, José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez, Gabino Vásquez, Matías Roskopf, Ángel López. DT: Minor Díaz.

Antecedentes del Antigua GFC vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Malacateco:

28 de febrero de 2026 | Malacateco 2-2 Antigua GFC | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Malacateco | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Malacateco 3-1 Antigua GFC | Torneo Apertura

9 de abril de 2025 | Malacateco 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

5 de febrero de 2025 | Antigua GFC 2-3 Malacateco | Torneo Clausura

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