Jhon Arias firma golazo con Palmeiras y llega encendido al duelo ante Junior

El ‘todoterreno’ del cuadro paulista se reporta en la igualdad frente a Bahía, marcando su tercera diana en el Brasileirao.

Jhon Arias, jugador del Palmeiras | Joisel Amaral/AGIF vía AFP

Encendido. Así llega Jhon Arias al debut de Palmeiras en la Copa Libertadores, después de otra actuación magistral en el Brasileirao. De a poco, el ‘todoterreno’ empieza a catalogarse como un jugador inamovible para Abel Ferreira en su pizarra.

Posiblemente, el cafetero llega de ser el más destacado en la última gira de la Selección Colombia en sus duelos ante Croacia y Francia. Aunque no tuvieron un saldo positivo, Arias retornó pleno a Palmeiras y pisó fuerte, una vez más, para aportar en la disputa por la cima. Por ahora van líderes y toman carrera en una actual pelea “de tres” con Sao Paulo y Fluminense.

Sin duda, fue el más destacado en la reciente victoria 1-2 contra Bahía en la fecha 10 del campeonato liguero. De hecho abrió el marcador a los 42′ y fue respaldado por la diana en propia puerta de Santiago Mingo, mientras que la localía tuvo el festejo de David Duarte. El golazo de Jhon Arias le dio la vuelta al mundo futbolero.

El golazo de Jhon Arias frente a Bahía

El atacante se sacó un tanto estupendo de la galera. Todo nació de una apertura al sector izquierdo, desde campo propio, en aras de explotar espacios y ejercer el juego directo. Prácticamente el colombiano armó la jugada decisiva en el último tiempo y él mismo la finalizó.

Recostado sobre la izquierda, Arias picó con el balón y cedió para el argentino Juan Manuel López. De inmediato, viendo que llegó a línea de fondo, le devolvió la pelota de taco. El anotador llegó con furia y definió con botín derecho a todo un ángulo.

La mejor pincelada de un duelo que deja a Palmeiras líder con 25 puntos, dos por encima de sus perseguidores. Ahora bien, su próximo compromiso será de visitante contra Junior, en Cartagena, el próximo miércoles 8 de abril a las 7:30 de la noche (hora COL) para debutar en Libertadores.

Los números de Jhon Arias ante Bahía:

Así fue el partido de Arias, quien jugó 60′ y fue calificado con 7.6 (el mejor de la cancha) según SofaScore:

Un gol en un tiro a puerta.

Un pase clave.

29/32 pases precisos (91% de acierto).

52 toques de balón.

1/4 regates completados.

15 carreras.

3/3 entradas ganadas.

5/12 duelos terrestres ganados.

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