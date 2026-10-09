Partidos de hoy 9 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este viernes

La actividad futbolística en distintos rincones del mundo se reanuda después del parón por la Fecha FIFA del mes de septiembre y octubre, por lo que los clubes volverán a contar con sus seleccionados

Esta es la agenda de partidos de este viernes 9 de octubre | Claro Sports

El fútbol de clubes vuelve a tomar protagonismo este viernes 9 de octubre de 2026, con el regreso de las principales ligas del mundo después del parón por la Fecha FIFA. La actividad estará marcada por la reanudación del Apertura 2026 de la Liga MX, además de encuentros en España, Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos. Para los aficionados que buscan disfrutar de una jornada llena de partidos, aquí encontrarán los horarios y las opciones de transmisión en México.

En el fútbol mexicano, la jornada 11 del Apertura 2026 comenzará con dos encuentros: Puebla vs León, a las 19:00 horas, y Tigres vs Toluca, a las 21:00 horas. La Franja recibirá a los Esmeraldas en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que los felinos enfrentarán a los Diablos Rojos en el Estadio Universitario.

La actividad internacional también tendrá encuentros destacados. Borussia Dortmund enfrentará al Werder Bremen en la Bundesliga, Málaga recibirá al Espanyol en LaLiga y Lens se medirá al Olympique Lyon en Francia.

Uno de los partidos que no se pueden perder los aficionados será el Braga vs Sporting de Lisboa, correspondiente a la jornada 8 de la Liga de Portugal, que se disputará a las 13:15 horas, tiempo del centro de México. El cuadro de la capital portuguesa llega en el tercer puesto con 15 puntos y sin conocer la derrota, mientras que Braga suma 11 unidades y busca acercarse a los primeros lugares de la clasificación, ya que de momento es sexto.

Este encuentro se podrá disfrutar en vivo y sin anuncios a través de Claro Sports Premium, disponible en el canal oficial de Claro Sports en YouTube, con una membresía de solo 59 pesos mexicanos al mes. Para acceder, los aficionados deberán ingresar al canal, seleccionar la opción ‘Unirse’ y completar su suscripción. La membresía permite disfrutar de transmisiones de fútbol y distintas disciplinas sin interrupciones publicitarias.

La Saudi Pro League también tendrá presencia con tres enfrentamientos, entre ellos el Al Nassr vs Diriyah, programado para las 12:00 horas. El fútbol saudí continúa atrayendo la atención internacional por sus figuras y el crecimiento de su competencia, mientras que los aficionados mexicanos podrán seguir algunos de sus encuentros mediante plataformas digitales como FOX One.

En la Liga de Expansión MX, Tapatío recibirá al Club Atlético La Paz a las 17:00 horas, mientras que Tepatitlán enfrentará al Atlético Morelia a las 19:00 horas. Ambos compromisos ampliarán la oferta de fútbol nacional durante el viernes, en una jornada que comenzará desde temprano con encuentros internacionales y terminará por la noche con los partidos de la Liga MX.

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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 9 de octubre

Consulta la agenda completa de partidos de fútbol para este viernes 9 de octubre de 2026, con sus respectivos horarios del centro de México y los canales de televisión o plataformas de streaming disponibles. La programación incluye Liga MX, Liga de Expansión, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Liga de Portugal, Eredivisie y Saudi Pro League.

Liga MX | Jornada 11 del Apertura 2026

Puebla vs León | 19:00 horas MX | ESPN y Disney+ Premium.

Tigres vs Toluca | 21:00 horas MX | Azteca 7, FOX y FOX One.

LaLiga de España

Málaga vs Espanyol | 13:00 horas MX | Sky Sports.

Bundesliga de Alemania

Borussia Dortmund vs Werder Bremen | 12:30 horas MX | FOX One.

Ligue 1 de Francia

Lens vs Olympique de Lyon | 12:45 horas MX | FOX One.

Liga Portugal Betclic

Moreirense vs Gil Vicente | 11:45 horas MX | Transmisión no disponible en México.

Braga vs Sporting de Lisboa | 13:15 horas MX | Claro Sports Premium en YouTube.

Eredivisie de Países Bajos

PSV Eindhoven vs Heerenveen | 12:00 horas MX | ESPN 3 y Disney+ Premium.

Saudi Pro League de Arabia Saudita

Al Kholood vs Al Qadsiah | 7:50 horas MX | FOX One.

Al Fateh vs Al Ahli | 8:55 horas MX | Transmisión no disponible en México.

Al Nassr vs Diriyah | 12:00 horas MX | FOX One.

Liga de Expansión MX | Apertura 2026