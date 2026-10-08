América vs Monterrey en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 11

Las Águilas buscan escalar al liderato del fútbol mexicano ante unos Rayados que quieren dejar atrás la mala racha

América vs Monterrey, en vivo el partido de la Liga MX | Claro Sports

América y Monterrey protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 10 de octubre, las Águilas reciben a los Rayados en la cancha del Estadio Azteca, en un encuentro que comenzará a las 21:10 tiempo del centro de México y en el que los dirigidos por Guillermo Almada buscan el liderato de la clasificación general. El duelo marcará la celebración de los 110 años de la institución capitalina.

Los azulcremas llegan a la cita en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos, con seis triunfos, dos empates y una derrota, con 21 goles a favor y 10 en contra. Del otro lado unos regiomontanos que son décimos de la general con 13 unidades, con un registro de cuatro victorias, una igualdad y cuatro descalabros, con 16 goles marcados por 14 recibidos.

América viene de superar su bache de dos juegos sin triunfo, luego de imponerse 2-4 al Necaxa en su último compromiso liguero. Por su parte, el Monterrey llega tras caer 4-2 en su visita al Atlante y con una victoria en sus últimos cinco duelos.

Fecha, horario y dónde ver el América vs Monterrey del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre América y Monterrey, correspondiente a jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se jugará este sábado 10 de octubre de 2026 a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Azteca. Todas las acciones se podrán seguir en vivo y en directo a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX.

Entrenamiento vespertino completado ✅



Afinando detalles para nuestro próximo partido. Con todo, Águilas 🦅💪 pic.twitter.com/nXV5WNJLU3 — Club América (@ClubAmerica) October 8, 2026

Alineaciones probables del América vs Monterrey para la jornada 11 de la Liga MX 2026

A pesar de que Raphael Veiga y Alan Cervantes reaparecieron en el último amistoso frente a Chivas, el técnico Guillermo Almada optaría por mantenerlos en la banca. El América contemplaría un once con el seleccionado recién regresado, Israel Reyes.

América.- Rodolfo Cota, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Israel Reyes, Cristian Borja, Dagoberto Espinoza, Erick Sánchez, Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Rodolfo Cota, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Israel Reyes, Cristian Borja, Dagoberto Espinoza, Erick Sánchez, Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín. Monterrey.- Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Daniel Aceves, Fidel Ambriz, Oliver Torres, Luca Orellano, Jesús ‘Tecatito’ Corona, César Garza y Hugo Cuypers.

Antecedentes y últimos resultados del América vs Monterrey en la Liga MX

El América llega con los antecedentes a favor sobre Monterrey. Las Águilas tienen dos victorias consecutivas sobre Rayados y en sus últimos 10 duelos directos presumen un balance positivo de cinco triunfos, tres empates y dos derrotas.

Si nos vamos únicamente a duelos disputados en territorio azulcrema, son siete juegos al hilo sin triunfo de Monterrey. La última vez que los regiomontanos le ganaron como visitantes al América fue en la jornada 6 del torneo Apertura 2020, con marcador de 1-3. Desde entonces dos empates y cinco descalabros.

América 1-0 Monterrey | Jornada 5 | Clausura 2026

América 2-1 Monterrey | Cuartos de final vuelta | Apertura 2025

Monterrey 2-0 América | Cuartos de final ida | Apertura 2

Monterrey 2-2 América | Jornada 9 | Apertura 2025

Monterrey 1-0 América | Jornada 16 | Clausura 2025

Monterrey 1-1 América | Final vuelta | Apertura 2024

América 2-1 Monterrey | Final ida | Apertura 2024

América 2-1 Monterrey | Jornada 14 | Apertura 2024

América 1-1 Monterrey | Jornada 5 | Clausura 2024

Monterrey 0-3 América | Jornada 14 | Apertura 2023

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 11?

Tomando en cuenta los antecedentes mencionados y el momento de ambos equipos, las casas de apuestas colocan al América como favorito con un momio de -112, es decir que por cada 100 apostados ganarías 90 pesos. En cuanto a la victoria de Rayados la cuota está en +290, mientras que el empate también presenta cifra positiva con +275.

Si hablamos de resultados específicos, el empate 1-1 es el que menos paga con un momio de +550, seguido por el 2-1 a favor del América (+600) y el 1-0, también a favor de los locales (+650).