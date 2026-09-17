Presidenta de la FA exige a Infantino publicar documentos sobre la venta del Mundial

Debbie Hewitt pidió a la FIFA entregar archivos sobre el plan FIFA Forward Enterprise y la suspensión de la sanción a Folarin Balogun

FA exige documentos a Gianni Infantino | ODD ANDERSEN / AFP

La presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), Debbie Hewitt, solicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicar todos los documentos relacionados con el plan de inversión privada que involucraba activos comerciales de los torneos del organismo, incluida la Copa del Mundo. La petición deberá ser atendida antes de la próxima reunión del Consejo de la FIFA, programada para el 15 de octubre.

Hewitt, quien también ocupa el cargo de vicepresidenta de la FIFA y forma parte del Consejo del organismo, envió una carta dirigida a Infantino y al secretario general Mattias Grafstrom en la que pidió conocer los detalles del proyecto conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE), además de solicitar explicaciones sobre la decisión de suspender la sanción del delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial.

La propuesta de FFE contemplaba la creación de una nueva empresa encargada de gestionar los derechos comerciales y de venta de entradas de las competiciones de la FIFA, incluyendo las Copas del Mundo. El plan también incluía la venta de una participación del 21% a una empresa privada de inversión, pero fue retirado después de recibir oposición de distintas asociaciones nacionales y confederaciones.

La FA también pidió documentos sobre el caso de Folarin Balogun

Otro de los puntos solicitados por Debbie Hewitt está relacionado con la suspensión de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026. El atacante había recibido una tarjeta roja directa en el triunfo de Estados Unidos por 2-0 ante Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final, por lo que inicialmente debía cumplir un partido de suspensión.

Sin embargo, la FIFA determinó suspender temporalmente la sanción y permitió que Balogun disputara el partido de octavos de final ante Bélgica. El organismo explicó la decisión con base en una norma que permite dejar en pausa una suspensión, aunque la FA solicitó conocer los documentos relacionados con el procedimiento.

La situación generó cuestionamientos dentro de la Federación Inglesa, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera que realizó una llamada a Infantino para solicitar una revisión del castigo impuesto al futbolista. La FIFA no ha confirmado detalles adicionales sobre la decisión disciplinaria.

La presión sobre Infantino aumentó después de la cancelación del proyecto FIFA Forward Enterprise. La UEFA también solicitó transparencia sobre el plan y señaló que había perdido confianza en la dirección del organismo, mientras que la FIFA respondió acusando a la confederación europea de llevar a cabo una campaña en contra de su dirigencia.

Infantino confirmó que buscará la reelección como presidente de la FIFA en marzo de 2027. Mientras algunas federaciones, entre ellas Inglaterra, Gales y Escocia, retiraron su respaldo a su candidatura, el dirigente mantiene apoyo de otras confederaciones y asociaciones nacionales. La próxima reunión del Consejo de la FIFA será un punto clave para revisar los temas planteados por la FA.

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