Partidos de hoy 25 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este viernes
La UEFA Nations League continúa con su actividad en este día, donde destaca el debut de Zidane como entrenador de Francia
La actividad futbolística no se detiene este viernes 25 de septiembre de 2026 con una agenda que reúne partidos de selecciones, ligas nacionales y torneos internacionales. La UEFA Nations League, la Liga MX, la Liga de Expansión MX, la Liga MX Femenil, la Concacaf Nations League y algunos amistosos internacionales tendrán encuentros a lo largo del día.
Uno de los duelos que más atención genera será el Turquía vs Francia, partido que marcará el debut oficial de Zinedine Zidane como entrenador de la selección francesa. El histórico exfutbolista inicia una nueva etapa al frente de Les Bleus dentro de la Nations League. Además, Italia y Bélgica protagonizarán otro enfrentamiento destacado dentro del Grupo A del torneo europeo.
En México también habrá actividad con partidos de la Liga MX, donde Atlante recibirá a Monterrey, mientras que Tijuana enfrentará a Atlas. Además, habrá encuentros de la Liga de Expansión MX y de la Liga MX Femenil para completar una jornada con futbol prácticamente durante todo el día.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 25 de septiembre
UEFA Nations League
- Italia vs Bélgica | 12:45 horas MX | Sky Sports/ izzi
- Turquía vs Francia | 12:45 horas MX | Sky Sports/ izzi
Liga MX, Apertura 2026
- Atlante vs Monterrey | 19:00 horas MX | ViX Premium
- Tijuana vs Atlas | 21:00 horas MX | Fox ONE
Liga de Expansión MX, Apertura 2026
- Correcaminos vs Club Jaiba Brava | 19:00 horas MX | AyM Sports
Liga MX Femenil, Apertura 2026
- Cruz Azul vs Guadalajara | 19:00 horas MX | ViX y YouTube: DND Sea
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Concacaf Nations League
- Jamaica vs Guatemala | 18:00 horas MX | YouTube: Concacaf
- Honduras vs Surinam | 19:00 horas MX | YouTube: Concacaf
- El Salvador vs Martinica | 21:00 horas MX | YouTube: Concacaf
Amistosos Internacionales
- Australia vs Brasil | 04:00 horas MX | Transmisión no disponible en México
- India vs Panamá | 08:00 horas MX | Transmisión no disponible en México
La jornada del viernes también servirá como preparación para varias selecciones que aprovechan la Fecha FIFA para ajustar detalles rumbo a sus próximos compromisos internacionales. La nueva edición de la UEFA Nations League tendrá como uno de sus principales atractivos el inicio de procesos renovados en selecciones como Francia, Italia y Bélgica.
Para los aficionados mexicanos, la agenda ofrece opciones desde la madrugada con amistosos internacionales hasta los partidos nocturnos de las ligas nacionales, por lo que habrá futbol durante prácticamente todo el día.