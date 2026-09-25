Rafael Márquez admite que la Selección Mexicana “no tiene la materia prima” para jugar como el Barcelona

El exjugador debutará como entrenador de la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre frente a Colombia en Baltimore

Rafael Márquez hará su debut oficial como técnico de la Selección Mexicana este sábado 26 de septiembre frente a Colombia y, aunque llegó al banquillo del Tricolor con la intención de imprimirle su sello, también reconoció que no cuenta con la “materia prima” necesaria para imponer un estilo como el que aprendió durante su etapa como jugador del Barcelona. El estratega de 47 años dejó claro que su prioridad será adaptarse a las características de los futbolistas que tiene a disposición y dar continuidad a la idea que desarrolló Javier Aguirre durante el Mundial 2026, antes de comenzar a introducir cambios de manera gradual.

“Bajo mi opinión ahora como entrenador, yo me adapto a lo que tengo. Y no es que yo vaya a poner o imponer un estilo de juego, porque obviamente, ¿a quién no le gustaría?, yo que fui jugador del Barça, jugar como el Barça, pero no tienes la materia prima, así que te tienes que adaptar a eso”, explicó el entrenador durante su primera conferencia previa a un partido como técnico del Tricolor.

El Chucky Lozano, un futbolista que aun tiene mucho que aportar a México

El exdefensa mexicano señaló que también debe existir coherencia con el proceso que ya estaba en marcha, sobre todo porque cuenta con muy poco tiempo para trabajar con el equipo antes de su encuentro ante los Cafetaleros. “Hay que darle continuidad a lo que más o menos sí estaba funcionando. Entonces, el estilo de juego es el que vivieron en el Mundial, tal cual. Y obviamente intentaremos dar pasos hacia adelante”, añadió.

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Rafael Márquez también explicó que su intención no es transformar de inmediato la identidad del equipo, sino comenzar un proceso que permita incorporar nuevos conceptos con el paso del tiempo. “Los procesos llevan tiempo y es como plantar una semillita y estarla regando poco a poco, los cambios no son de la noche a la mañana”, apuntó. En ese contexto, el técnico tendrá entre sus principales novedades a Hirving Lozano, jugador que quedaron fuera del proceso mundialista de Javier Aguirre y que ahora vuelve a aparecer en una convocatoria del Tricolor. “Hirving todavía nos puede dar más, un jugador diferencial. Alexis está teniendo un gran torneo también. Quería traer nuevos jugadores”, declaró.

Rafa Márquez quiere dejar a Javier Aguirre en el pasado

La adaptación también se reflejará en la manera en que Márquez manejará sus decisiones frente a los medios de comunicación. A diferencia de Javier Aguirre, quien en ocasiones adelantaba parte de sus alineaciones, el nuevo entrenador prefirió mantener el misterio sobre su once titular ante Colombia. “No soy el Vasco. Yo sé quién soy, no soy de los que da un adelanto. La base y la idea de juego será la del Mundial y poco a poco iremos sumando conceptos”, afirmó.

Rafael Márquez debutará con la Selección Mexicana ante Colombia | Reuters

Márquez apuesta así por construir sobre lo que ya tiene antes de intentar llevar al Tricolor hacia una identidad propia, con la premisa de aprovechar al máximo las características de su plantilla y avanzar paso a paso. “Uno de los puntos importantes de este proyecto es mantener esto. Desafortunadamente no pudimos hacer nada diferente a otros Mundiales”.

Márquez quiere mantener la buena relación con la afición de la Selección Mexicana

Uno de los puntos que se tocó durante la conferencia de prensa previo al partido ante Colombia es la relación de la afición con el equipo. A lo largo de la Copa del Mundo los seguidores del Tricolor se entregaron en todo momento al combinado nacional, tanto en la previa de los encuentros como en los festejos en cada una de las victorias del representativo nacional en la fase de grupos y en los octavos de final.

La nueva era del Tri comienza: Rafa Márquez busca nuevos líderes. Imago 7

“Desde luego que intentaremos que la gente se identifique con su Selección de la manera en como peleó, como luchó y creo que ese también es un ingrediente que quiero mantener, que quiero tratar de inculcar dentro de los jugadores de cómo poder vestir la casaca de la Selección y bueno, eso es va a ser primordial. Intentaremos que eso nos ayude a mantener lo que has hablado de que la gente nos siga apoyando y ojalá que los resultados también nos puedan acompañar”.

Márquez también hizo un poco de introspección por su larga carrera en la Selección Mexicana como jugador y ahora como entrenador. Al ser cuestionado sobre qué le aconsejaría el Rafa futbolista al técnico, señaló que sería lo mismo lo que le llevó a tener una gran trayectoria como defensa: creer en sí mismo y salir adelante en los malos momentos.

“Lo que le diría a ese Rafa de jugador, ahora como entrenador, es que hay que seguir. Hay que levantarse y seguir adelante y sobre todo lo que me hizo tener una gran carrera como futbolista es creer en uno mismo. Nunca tuve miedo al qué pasará, al qué dirán y hoy lo mismo. Confío mucho en mis capacidades para poder estar aquí hoy sentado y esperemos que yo pueda convencer también al jugador de que confíen en ellos mismos y que así podamos ser un equipo muy competitivo”.

México encara el partido ante Colombia con Rafael Márquez al frente y una apuesta que combina continuidad y renovación, luego de alcanzar los octavos de final en la pasada Copa del Mundo. El Tricolor presenta caras nuevas, además del regreso de figuras experimentadas, aunque llega con el antecedente de una dolorosa derrota por 4-0 ante los cafetaleros a finales de 2025. Colombia, por su parte, mantiene a Néstor Lorenzo como responsable de un proceso que apunta hacia la Copa América 2028 y también apuesta por el recambio, con nueve futbolistas debutantes en su convocatoria y las ausencias de referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero para esta gira.