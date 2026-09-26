No siempre gana el mejor: Guatemala pierde un partido increíble contra Jamaica

Los de Tena desperdiciaron situaciones claras y lo pagaron.

Cephas es saludado tras anotar el de la victoria. (Captura Concacaf)

Por la jornada 1 del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026, el seleccionado de Guatemala viajaba hasta Kingston para medirse ante la siempre fuerte Jamaica, uno de los rivales de turno más disputados de los últimos tiempos. Ambos equipos llegaban a la contienda con el deseo de iniciar con una victoria, que en este caso quedó en manos de los locales por un agónico 3-2 en tiempo de descuento.

El inicio para Guatemala fue arrollador, logrando transformar en gol la primera acción manifiesta por medio de Óscar Santis, quien se fue mano a mano contra el portero tras un recupero en mitad del campo de Muñoz, y posterior asistencia de Rubio Rubín para dar la sorpresa.

Lejos de conformarse con ello, los de Tena continuaron atacando y sacando provecho del bloque bajo propuesto, recuperación y salida en transición defensa ataque. Bajo esa modalidad llegó a tener otra chance de Rubio Rubín, y una muy clara de Muñoz, quien increíblemente no pudo empujar con el arco vacío tras una gran jugada por derecha de Santis.

Tal y como dice el lema, goles que no haces, goles que te hacen. Si bien Jamaica no incomodaba, y tampoco generaba acciones claras para empatar se encontró al 37′ con un error en salida de Aparicio, que Palmer capitalizó de la mejor forma posible robando la pelota, la posición y definiendo ante la salida de Navarro, que por poco evita el tanto de la igualdad.

De esa manera concluía una primera parte en la que Guatemala mereció irse en ventaja, en la que falló mucho y pagó muy caro la única desatención defensiva. Ya en el complemento, los locales salieron a jugar algo más adelantados y agresivos y rápidamente lograron el segundo de la jornada, por medio de Burrell al 53′, tras una jugada asociada de gran nivel.

Guatemala respondería sobre el 67′ con el empate por medio de Óscar Santis nuevamente, quien se fue mano a mano tras una asistencia perfecta de Darwin Lom, eludió al portero y definió con mucha calidad para poner justicia en el marcador.

Sobre el final, Guatemala tuvo el gol de la victoria por intermedio de Olger Escobar, quien quedó de frente al portero tras una asistencia de Fajardo, definió pero su remate impactó en la base del poste izquierdo del vencido portero, que terminó por ahogar el grito de gol.

El fútbol terminaría por ser cruel con los de Tena, que hicieron el desgaste, tuvieron las más claras, y al 90+3 terminaron por pagar muy caro las chances de gol desperdiciadas cuando Cephas, tras una gran jugada personal, logró anotar el tercero y definitivo para su equipo, que se lleva una victoria mucho más grande de lo que merecía.

Te puede interesar